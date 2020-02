Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız

Mehmet CANDAN- Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran\'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını söyleyerek, \"Ben inanıyorum ki Millet İttifakı çoğunluğu alacak. İkinci tura da beni bırakacaksınız\" dedi.

İzmir programı kapsamında Bergama\'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti otobüsüyle ilçe turu atarak vatandaşları selamladı. Bergama Cumhuriyet Meydanı\'na gelen Meral Akşener, \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganlarıyla karşılandı. Ellerindeki Türk ve İyi Parti bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, \'İyi mi böyle\', Tayyip gidiyeah, Akşener geliyeah\', \'Paşaymış hadi be oradan\', \'Atatürk yolunda İyi\'ler geliyor\' \'Çok iyi oldu, çok da güzel oldu, Tamam mı?\' ve \'Kötülerin düşmanı, iyilerin Momy\'si\' \'İzmir\'de simite gevrek, Cumhurbaşkanına Meral Akşener denir\' yazılı dövizler taşındı. Akşener platforma çıktığında ise kadınlar ellerindeki tülbentleri Akşener\'e verdi.

​Havanın sıcak olması ve ramazan ayı nedeniyle alanı dolduran vatandaşlardan helallik isteyen Akşener, \"Gittiğimiz her yerde, her ilçede, bu Ramazan ayında bizleri coşkuyla karşılıyorsunuz. Milletime ölünceye kadar şükran duyacağım. Kadınlara şükran duyacağım. Bazen düşünüyorum, eğer bana \'çık yola\' demeseydiniz, evde otursaydım nasıl bir seçim olurdu acaba? Ben partiyi kurdum, cumhurbaşkanı adayı oldum ve Tayyip Erdoğan\'ın ikinci tura kalacağı kesinleşti. Zamanında \'Ananı da al da git\' dediği seçmene bugün yalvarıyor oy için. Şehide \'kelle\' diyordu, \'Sayın Öcalan\' diyordu. Biz yuhalamıyoruz, 24 Haziran\'da gereğini yapacağız. Evet 24 Haziran\'da seçime gidiyoruz. Siz iki şeyin kararını vereceksiniz. Cumhurbaşkanı kim olacak? Mecliste çoğunluğu kim alacak? Bunlara karar vereceksiniz. Ben inanıyorum ki Millet İttifakı çoğunluğu alacak. İkinci tura da beni bırakacaksınız.\"

\'SEN KİM, MİLLETİN ADAMI OLMAK KİM\'

Seçim döneminde televizyonlarda kendisinin yeteri kadar gösterilmediğini söyleyen Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir kadından ne kadar korktuğunu görüyoruz. Televizyonlarda karartmaların ne kadar çok belli olduğunu görüyorsunuz. Beni televizyonlarda göstermelerini beklemiyoruz. Ben milletin gönlünde olmayı istiyorum. Bunları geçmişte yaşadık. Rahmetli Süleyman Demirel\'i konuşturmayan valileri gördük. Rahmetli Türkeş\'i konuşturmayan valileri gördük. Ne oldu? Valiler gitti. Şimdi en çok neye gülüyorum biliyor musunuz? \'Tayyip Erdoğan milletin adamı\' diyorlar. Yanındaki korumaların askerlerin belindeki silahları çıkarttırıyorsun. Sen nasıl bir başkomutansın, sen milletinden korkuyorsun. Sen kim, milletin adamı olmak kim. Sen milletin adamı olsan, 1153 odalı sarayın olmaz. Sen milletin adamı olsan, çocuklarının gemicikleri olmaz. Tayyip Erdoğan, \'zengin olursa hırsızlık yapmıştır\' dedi. Ben demedim kendi dedi, doğru söylemiş.\"

\'SİZ HASTALANIN, YANDAŞ KAR ETSİN\'

Akşener, yapacağı projeler için Türkiye\'nin yeterli kaynağa sahip olduğunu ifade etti. Türkiye\'nin gıda ithal etmesinin önüne geçeceğini söyleyen Akşener, çiftçinin 4 litre sütle bir litre mazot alamadığını, tarlaya küstüğünü ifade etti. Akşener, şöyle konuştu:

\"Buğdayı ve samanı, küçükbaş hayvanı, sarımsak mercimeği ithal eder olduk. Gelecekte savaşlar, gıdalar yüzünden çıkacak. Bunun özellikle yapıldığına inanıyorum. İktidar olduğumuzda bu ülkeye gıda ithalatını bitirip, ihracat yapar hale getireceğiz. Bizim de projelerimiz var. Bizim projelerimiz yok diye dalga geçtiler. Biz diyoruz ki; Türkiye\'de yüzde 11 işsiz var. İşsizlere istihdam yaratacağız. Gençlere istihdam yaratacağız. Gençlere iş vermek devletin görevidir. O devlet, iş verinceye kadar bakmakla yükümlüdür. Bunun için de iş buluncaya kadar 500 lira vereceğiz. Hep diyorlar \'kaynak nerede?\' Türkiye\'nin kaynağı var. Hırsızların cebinde o kaynak. Şehir hastanelerini yandaş müteahhitlere verdiler. Hasta garantisi verildi. Siz hastalanın, yandaş kar etsin. Siz hastalanmasanız dahi yandaşa para ödenecek. Köprüler, tüp geçitler, hepsi yandaşa verildi. Hepsine müşteri garantisi verildi. Kanal İstanbul projesi 65 milyar dolara mal olacak. Ben soruyorum, bunun kaynağını nereden bulacaksın? Bu projenin geliri ne olacak?\"

24 Haziran\'daki seçimlerin ikinci tura kalacağını söyleyen Akşener, Recep Tayyip Erdoğan\'ın ikinci turda kendisini rakip olarak istemeyeceğini iddia etti. Akşener, seçmenden şu sözlerle oy istedi:

\"Biz önce Erdoğan ve arkadaşlarına iyi geldik. Onlar \'Atatürk\' diyemiyorlardı, \'Atatürk\' demeye başladılar. Taşeron işçilere iyi geldik. Biz 7 aylık bir partiyiz. Taşeron işçileri konuştuk, iyi geldik. Çiftçiye mazotta yalan söylediler. İnşallah onu biz düzelteceğiz. Kısacası biz Türkiye\'ye iyi geldik. İyi Parti çiftçiye, köylüye, gençlere emeklilere iyi geldi. Öğretmenlere de iyi gelecek. Sebebi şu, biz siyasette demokratik rekabeti başlattık. Sonuçta seçmen kazanacak. Acaba Tayyip Erdoğan ikinci turda karşısında kimi görmek istemez ona göre oy vermenizi istiyorum.\"

Bergamalılara partisinin İzmir milletvekili adaylarını tanıtan Akşener, Manisa mitingi için ilçeden ayrıldı.

