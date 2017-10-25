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Politika

Akşener, başvuru dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - MERAL Akşener, kuracağı partinin başvuru dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti

25 Ekim 2017 13:12

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - MERAL Akşener, kuracağı partinin başvuru dilekçesini İçişleri Bakanlığı\'na teslim etti. Partinin adınan ise İYİ Parti olduğu öğrenildi.  Merak Akşener, saat 09.10 sıralarında partinin kurucular kurulu üyesi bir grup ile birlikte İçişleri Bakanlığına geldi. Bakanlığın içerisine giriş yapan Akşener ve ekibi daha sonra partinin kuruluş dilekçesini teslim etti. Yaklaşık yarım saat süren işlemlerin ardından Akşener ve ekibi, partisinin tanıtınının yapılacağı Nazım Hikmet Kültür Merkezi\'ne geçti.

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