Akşener'den Başbuğ yorumu: Bu tür ayrıştırıcı durumlarda FETÖ'cülere benzer yöntemler kullanılıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'darbe imalı' açıklama yaptığı iddiasıyla AKP'nin 81 ilde suç duyurusunda bulunduğu Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili olarak, "Önce FETÖ'cüler tarafından hapsedildi ve bizatihi Sayın Erdoğan bunun yanlış olduğunu söylemişti. Biz ne anladık o zaman? FETÖ'cü hakim ve savcılara sözü geçmiyor Başbakan'ın diye anlamıştık. Bugün aradan zaman geçti bir duyuru ile AK Parti’nin bütün il teşkilatlarının Sayın Başbuğ hakkında darbecilik üzerinden bir suç duyurusunda bulundu… Sonuçta ne oldu? 'FETÖ'cüler suçlu bulundu pardon' denildi, 'milletim beni affetsin, Allah'ım beni affetsin' denildi. Bu tür ayrıştırıcı durumlarda FETÖ'cülere benzer yöntemlerin kullanılıyor olmasını doğru bulmadığımı ifade ederim. Bir de şimdi Sayın Başbuğ diyor ki, ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum. İkinci hırpalanmanın özellikle AK Parti’ye ve onun Sayın Genel Başkanı’na hiçbir faydası olmayacağını düşünüyorum bir dost olarak söyleyeyim" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da devam ettiği esnaf ziyaretlerinde yaptığı açıklamada 2021 yılının ilk gezisini Ankara’da yaptıklarını, bu gezilerle özneyi esnaf olarak belirlediklerini ancak karşılaştıkları kadınların, genç işsizlerin, çiftçilerin, köylülerin de derdini dinlediklerini söyledi.

Türkiye’de ilk defa yapılan bu çalışma biçiminde bir yılı dolduklarını söyleyen Akşener, bu çalışmalarda elde ettiği bilgileri, tespitleri, talepleri grup toplantısında gündeme getirdiklerini ifade etti.

"Seçmenin sandığa attığı oyun sonuçlarını hiçkimse tartışamaz"

Akşener, bir gazetecinin ABD’deki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu şöyle cevapladı:

“ABD’de de umarım milli irade, seçmen iradesi hayata geçer, bu karışıklar son bulur. Tabii demokrasinin hep altını çizen bir ülkede böyle bir durumun yaşanması enteresan bir durum. Seçim önemli bir kavramdır seçmenin hür iradesini çalıştırıp, sandığa attığı oyun sonuçlarını hiçkimse tartışamaz. Demokrasilerde her şeyi tartışabiliriz ama bir tek şeyi tartışamayız hür irade ile sandığa atılmış o oyları ben niye az aldım o niye çok aldı diye tartışamayız. Umarım bu demokrasinin olmazsa olmaz kaidesi işler diye düşünüyorum.”

Akşener, Muharrem İnce’nin CHP'den ayrılıp parti kuracak olmasına ilişkin de, “Hayırlı olsun. Ben bugüne kadar yeni bir siyasi parti için yola çıkmış hiçbir arkadaş hakkında olumsuz cümle kurmadım. Bunu kişisel olarak doğru bulmam. Bu hepimiz için bir yolculuk, bu yolculuğun kararını verecek olan seçmen dolayısıyla hayırlı olsun” dedi.

"Giyim kuşam üzerinden yapılan tarifleri doğru bulmuyorum"

"Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" diyen ve hakkında soruşturma başlatılan eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında da şunları söyledi:

“Bu insanların derdinin konuşulmadığı bir Türkiye’yi reddediyorum ben. Sizler de bu soruları sormak zorundasınız sizi de kırmak istemiyorum ama şimdi başörtülü bir hanımsınız ben 28 Şubat’ın Meral Akşener’iyim her ne kadar büyük bir vefasızlıkla karış karşıya kalsam da, başörtüsünün, kadının giyiminin, açık başın ya da örtülü başın erkekler tarafından özne yapılmasını o zaman reddetmiştim bugünde reddediyorum. Kadınların kendi içerisindeki meseleleri kadınlar hep çözdü güne kadar. Erkekler devreye girdiğinde kadının giyimi kuşamı üzerinden hep Türkiye’de kavga çıktı. Dolayısıyla hiçbirini doğru bulmuyorum. Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum. Benim evim basıldı sayın Sağlar gibi giyinmiş hakim o basan saldırganların tamamını berat ettirdi. Aynı kendi gibi giyiniyordu takım elbiseli kravatlı saldırganların hepsini beraat ettirdi. Demek ki, kuralların uygulanması giyimle kuşamla alakalı bir şey değilmiş. Sayın Erdoğan’ın 21 yaşındaki genç bir kızı hem de Cuma namazından sonra cami avlusunda herkesin önüne atmasını da doğru bulmuyorum. Sayın Erdoğan’dan talebim bu torunu yaşındaki genç kızı arayıp gönlünü kendisinden helallik istemesidir. Bir bütün olarak erkekler bu işin dışında kalırsa hiçbir sorun kalmayacaktır Türkiye’de”

"AK Parti'ye ve Genel Başkanı'na hiçbir faydası olmayacaktır"

AKP'nin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 'darbe imalı' açıklama yaptıkları iddiasıyla AKP 81 ilde suç duyurusunda bulunmasına ilişkin de konuşan Akşener, şu değerlendirmeleri yaptı.

“İlker Başbuğ konusu ilginç. İler Başbuğ önce FETÖ'cüler tarafından hapsedildi ve bizatihi Sayın Erdoğan bunun yanlış olduğunu söylemişti. Biz ne anladık o zaman? FETÖ'cü hakim ve savcılara sözü geçmiyor Başbakanın anlamıştık. Bugün aradan zaman geçti bir duyuru ile AK Parti’nin bütün il teşkilatlarının Sayın Başbuğ hakkında darbecilik üzerinden bir suç duyurusunda bulunmasını… Sonuçta ne oldu? FETÖ'cüler suçlu bulundu pardon denildi, milletim beni affetsin, Allah'ım beni affetsin denildi. Bu tür ayrıştırıcı durumlarda FETÖ'cülere benzer yöntemlerin kullanılıyor olmasını doğru bulmadığımı ifade ederim. Bir de şimdi Sayın Başbuğ diyor ki, ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum. İkinci hırpalanmanın özellikle AK Parti’ye ve onun Sayın Genel Başkanı’na hiçbir faydası olmayacağını düşünüyorum bir dost olarak söyleyeyim.”

Ne olmuştu?

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e verdiği röportajda gelen soru üzerine "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu." demiş; hükümet tarafından 'darbe' imasında bulunduğu yönünde tepkiler almıştı.

Ardından Başbuğ'un avukatı bir açıklama yayımlamış; "Müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir.

27 Mayıs’ı Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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