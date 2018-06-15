Akşener: Başbakan ‘alçakları yeneceğini' söylüyor, kastettiği biziz

İyi Parti’nin cumhurbaşkanı Meral Akşener, dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşananların ardından 24 Haziran öncesi siyasilerin kullandığı dilin önemine dikkat çekti. ‘Seçim değil de savaşa gidilecekmiş’ gibi bir ortam oluştuğunu kaydeden Akşener, “Sayın Başbakan, kastettiği biziz. 'Alçakları yeneceğini söylüyor' yazıktır, günahtır. Alt tarafı bir seçim, sonuçta milletimiz oy kullanacak, birimizi seçecek, seçtiği kişiye başarılar dileyecek. Seçim dediğimiz şey de böyle olmak zorundadır. Bu ayrıştırıcı, bu kötüleyici, bu küfür eden dilin derhal Türkiye’yi terk etmesi gerekiyor” dedi.

Suruç’ta yaşananların mahiyetinin tam olarak öğrenilemediğini belirten Akşener, “Ben ölenlere rahmet diliyorum. Ak Parti milletvekilinin ağabeyi vefat etti, Ailesine ve Ak Parti vekiline başsağlığı diliyorum. Ama Suruç ilçesine Ahlat’tan Meral Akşener olarak, arkadaşlarımın, kardeşlerimin arasında bir mesaj iletmek isterim, Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin. Allah aşkına bu seçime daha fazla kan düşmesin. Allah aşkına herkes sakin olsun. Allah aşkına, bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin bir yeri yok. Allah aşkına kardeşlik hukukunu, birlik hukukunu gözetmeye devam edelim" diye konuştu.

"Artık kendimi Ahlatlı hissediyorum"

Bayram için Bitlis'e gelen cumhurbaşkanı adayı Akşener, geceyi eşi, oğlu, gelini ve torunu ile birlikte Ahlat'ın Erkizan Mahallesi'nde bulunan evinde geçirdi. Sabah saatlerinde ise yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla bayram sofrası kurdu. Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, kurulan bayram sofrasıyla en büyük hayaline kavuştuğunu ve davetlilere de icabet ettikleri için teşekkür etti.

Ahlat'ta kiralık da olsa artık bir evinin olduğunu belirten Meral Akşener, "Ben İYİ Parti'yi kurmak için arkadaşlarımla yola çıktığımda ilk Bitlis’e gelmiştim. Referandum döneminde de Bitlis’e gelmiştim. O zaman Ahlat’ta bir evim olmasını istediğimi söylemiştim. Bu sözümü yerine getirdim. Ahlat’ta şu anda kiralık da olsa bir evimiz var. Yine demiştim ki, ilk bayramı ve cumhurbaşkanı seçildikten sonra da her bayramın birini Ahlat’ta geçireceğim. Ailemle birlikte geçireceğim. Şimdi seçim var, henüz cumhurbaşkanı seçilemedim. Ama bugün eşimle, oğlumla, gelinimle, torunumla ve dünürlerimle buradayım. Artık kendimi Ahlatlı hissediyorum. Bundan sonra da Ahlatlı olmaya devam edeceğim" dedi.