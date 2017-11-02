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Politika

Akşener, Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti: Sevgi, iyilik dilini başlatacağız (2)

'TÜRKİYEDEKİ SÖVGÜ DİLİ AZALDI' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip, dua ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu

02 Kasım 2017 19:59

\'TÜRKİYEDEKİ SÖVGÜ DİLİ AZALDI\'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nı ziyaret edip, dua ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akşener, Selçuklu Mezarlığı\'na girerken, içinin ürperdiğini ve büyük sorumluluk hissettiğini söyledi. Umudunun, inancının, imanının tazelendiğini belirten Akşener, şöyle konuştu:
\"Burada içimiz, değişik bir şekilde ürperiyor. Hakikaten büyük sorumluluk. Her biri için aynı hele bizim için daha büyük sorumluluktur. Biz siyasetçiler, genellikle çok konuşuruz; fakat benim gördüğüm bir şey var. Ben, aynı zamanda eski bir hocayım. Bize \'Yaşarsanız öğrenciniz öğrenir\' derlerdi. Dolayısıyla siyasetçinin azıcık yaşaması gerekiyor. Söylediklerini hayatına geçirmeye başlaması gerekiyor. Ben çok çalışacağım. Partimiz daha bir hafta oldu kurulalı. Arkadaşlarımızı tanıdınız. Çoğunu biliyorsunuz. Onlar, çok çalışacaklar ve biz çok çalışacağız. Göreceksiniz, Türkiye\'de siyasetçi cenahında pek çok şey değişecek. Ben tecrübeli bir politikacıyım. Israrla bunu söylüyorum. Rekabet, herkese iyi gelecek. En çok size iyi gelecek. Seçmene iyi gelecek, bu topraklara iyi gelecek. Dikkat ederseniz partimizin kurulma aşamasından beri Türkiye\'deki sövgü oranı azaldı. Artık o derece yumuşayacak. Artık arkadaşımızın oyunu almak, çantada kabul edilirken, bugün biz de oraya talibiz ve güçlü bir rakip olarak talibiz. Dolayısıyla arkadaşımızın oyu, artık çantada keklik değil. Hepimiz, onu ikna etmeye gayret edeceğiz. Siyasetin özü de budur.\"
EVİNE GİRERKEN ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mezarlık ziyareti sonrası önce Selçuklu Çarşısı\'nı ardından da Aşağı Çarşı esnafını ziyaret etti. Bazı iş yerlerinde girip, oturan Akşener, beraber çay içtiği çalışanların sorunlarını dinledi. Akşener, daha sonra ilçenin Erkizan Mahallesi\'nde bulunan Kocalar Apartmanı\'nın 4\'üncü katındaki 7 numaralı daireye girdi. Burada ev sahibi tarafından çiçeklerle karşılanan Akşener, ziyaret ettiği evde bir süre dinlendi.

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