Akşener, 4 Kasım'da Kayı Boyu'nun 170 yıl kaldığı Ahlat'tan start veriyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 4 Kasım’da Kayı Boyu'nun 170 yıl kaldığı Ahlat’tan başlatıyor, Akşener’in burada kiraladığı evini de bir merkez gibi kullanacak.

TBMM’de beş milletvekili ile temsil hakkı elde eden İyi Parti, kasım ayından itibaren halkla iç içe meydanlara inmeye hazırlanıyor. Kayı Boyu sembolüyle bazı kesimlerde büyük tartışma yaratan parti, öne çekilmesi ihtimali olan mahalli seçimler ile genel başkan Meral Akşener’in aday olacağı Cumhurbaşkanlığı için şimdiden kollarını sıvadı. İyi Parti Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Genel Başkan Akşener’in, 4 Kasım’da Türkiye ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine mesajlarını Selçuklu’nun önemli merkezi, Osmanlı hanedanının kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi ve onun babası Süleymanşah'ın dünyaya geldiği Ahlat’tan verileceğini açıkladı. Çıray, genel başkan Akşener’in Ahlat’ta bir ev kiraladığını ve burayı Türkiye ve o bölgenin tümü için bir merkez gibi kullanacağını ifade etti.

Bitlis’in Ahlat ilçesi, Selçuklu ve Osmanlı hanedanlarına mensup boyların ilk uğradığı yer olarak biliniyor ve Türk-İslam tarihinin başlangıç noktası olarak nitelendiriliyor. Tarihçiler, Kayı Boyu’nun Ahlat’ta 170 yıl boyunca kaldıklarını belirtiyor. Ahlat, aynı zamanda, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na altın devirlerini yaşatan Sultan Alparslan (1063) zamanında Anadolu'ya yapılan fetih hareketlerinde üs olarak kullanılıyor.

İyi Parti Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, T24’ün bundan sonra izleyecekleri yol haritası ve hedefleri ve milletvekili transferi iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı ve şu değerlendirmeleri yaptı.

“Grup kurmak için çaba göstermeyeceğiz”

‘Transfer’ sözcüğünü siyaset için kaba ve çirkin buluyoruz. Ama yine de Genel Başkan "tırnak içinde söylüyorum transfer yapmayacağız" dedi.

Grup kurmak için kesinlikle bir çaba göstermeyeceğiz. Siyasi, ahĺaki ihya etme iddiası ile çıktık ona sadık kalacağız. Grup kendiliğinden olursa olur, olmazsa önemsemiyoruz. Zaten Sayın Genel Başkan aday olursa 100 bin imzayla olmayı düşünüyor. Hedefimiz tekrar Türkiye’de iktidara gelerek mutlak kuvvetler ayrılığı prensibini dayalı anayasanın geçerli ve hakim olduğu hukukun üstünlüğünün yeniden sağlandığı bir parlamenter sistemi ve devleti yeniden inşa etmek. Bu bir kısmıdır, diğer yandan da Türkiye uzun zamandır kalkınamıyor, üreten ekonomiden vazgeçti, yeniden işlevsel, kalkınmacı, yatırımcı, siyasetçiyi değil, milleti zenginleştiren der bir ekonomik politika ortaya koyacağız.

Bu önümüzdeki hafta 2 Kasım’da Genel Başkan Ahlat’daki evine gidecek ve oradan başlayacak. Burayı bir merkez gibi düşünün. Türkiye’ye ve Güneydoğu ve Doğu’ya seslenecek. Halkla içiçe.

(Kayı Boyu tartışması sorusu) Bu tartışmalar geride kaldı. Önümüze bakmamız lazım. Türkiye’nin bu kadar önemli sorun varken bunu tartılmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum.

Neden Ahlat

Bitlis ve Ahlat, Türklerin Anadolu'ya giriş yapmaları, 17. 18. ve ı 9. yüzyıllarda ipek yolunun güneye ve batıya açıldığı kapı konumunda olması gibi özellikleriyle tarih ve kültürümüz açısından oldukça önemli bir şehir olarak kabul ediliyor. Tarihçiler, Kayı Boyu'nun 170 yıl Ahlat'ta yaşadığın belirtiyor. Kayı Boyu'ndan olan Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'ın mezarının Ahlat'ta olduğu söyleniyor. Aradan geçen asra rağmen ilçede hale Kayı ismini taşıyan mahallesi , mezarlığı ve halen Kayı Boyu'nun kültürel zenginliği Ahlat'ta bulunuyor.

Ahlat Selçuklu ve Osmanlı hanedanlarına mensup boyların ilk uğradığı yer.” Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türklerin nefeslendiği, aynı zamanda Türk-İslam tarihinin başlangıç noktası. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na altın devirlerini yaşatan Sultan Alparslan (1063) zamanında Anadolu'ya yapılan fetih hareketlerinde üs olarak kullanılmıştır.” Deniyor.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi Ahlat'ta dünyaya gelmiştir. Büyük Selçuklu rönesansının yaşandığı yer olarak bilinen Ahlat'ın Osmanlılar Ata Şehri saymışlardır. Ahlat günümüzde Selçuklu ve Osmanlı döneminden bugüne ulaşan kümbet, cami, kale ve mezarlıklarıyla açık hava müzesi konumunda. Ahlat kümbetleriyle dikkat çeken bir yerdir. Selçuklu Mezarlığı tarih boyunca birçok kez tahribata uğrasa da günümüzde hala dimdik ayakta.