Akşener: "ABD istemedikçe darbe olmaz"

T24 - TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener, "Türkiye'de ABD istemedikçe darbe olmaz, şu anda ABD darbe istemiyor" dedi.



Akşener, Kahramanmaraş'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, kimsenin illegal örgütlenmelerin üzerine gitme görevini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.



İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Batı Çalışma Grubu'nun karşısına "illegal örgütlenme" olarak getirildiğini ve kendisinin bunu "sümen altı" etmediğini ifade eden Akşener, "Çünkü o zaman görevi savsaklamaktan yargılanacaktım, doğrusu da budur. İllegal bir örgütlenme varsa peşine düşeceksiniz" diye konuştu.



"Garip bir durumla karşı karşıyayız" diyen Akşener, "Hilmi Özkök sübut bulmamış darbe suçuna iştirak etmemiş anlaşılıyor ama iddialar ışığında görevini savsaklamıştır. Türkiye'de ABD'nin onayladığı darbeleri yapan paşalar serbest. Yani asıl darbeci paşalar serbest. Sübut bulmadan, hayal halinde kağıtlara döküldüğü öne sürülen ama ABD'den yeşil ışık almadığı için darbe teşebbüsüne girişememiş emekli paşalar da soruşturmaya uğruyor. Türkiye'de ABD istemedikçe darbe olmaz, şu anda ABD darbe istemiyor" şeklinde konuştu.



Türkiye'de uzunca bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını" öne süren Akşener, "Kamuoyu yoklamalarında askeriye açık ara önde olurdu güven konusunda, itibar konusunda. Şimdi de birinci gibi görünmekle birlikte aşağılara düşmüş vaziyette. Bu, bugünün işi değil. Uzunca bir zamandır TSK'ya karşı kurumsal olarak bir itibarsızlaştırma var. Bu da benim çok büyük endişe duyduğum konudur. Ama yanlış yapmış paşaların yanlışlıklarının gereği de elbette yapılacaktır" diye konuştu.



Ülkede son üç günde yaşananların erken seçime gitmek için yeterli olduğunu savunan Akşener, ancak siyasetçilerin asıl konuşmaları gereken konuların işsizlik, yoksulluk ve ekonomik problemler olduğunu bildirdi.





"AK Partili Doğan'ın 'fişleme' sözleri çok yanlış"



Akşener, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın "fişleme" konusundaki açıklamasını çok yanlış bulduğunu kaydetti.



AKP'nin Türkiye'de geçmişten bu yana süregelen bazı yanlış olayları sona erdirme iddiasıyla iktidar olduğunu belirten Akşener, "Sayın Doğan'ın açıklaması bu iddiayı çökertmiştir. Çünkü 'dün biz fişlendik, bugün biz fişliyoruz" deniyor. Türkiye'de artık böylesi yanlışlıklar olmamalı" diye konuştu. Akşener, kendisinin de İçişleri Bakanlığı yaptığını ama o dönemde kimsenin fişlenmediğini öne sürdü.





