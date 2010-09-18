Akşener 3 gün Cumhurbaşkanı

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün BM Genel Kurulu programı nedeniyle yurtdışında olması, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in de Almanya ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na 3 gün MHP’li TBMM Başkanvekili Meral Akşener vekâlet edecek





Akşener, Cumhurbaşkanlığı’na ilk kez vekâlet etmesi nedeniyle, “Cumhurbaşkanlığı MHP’ye geçti” esprileri yapıldı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan vekâlet kararnamesine göre Şahin de 24 Eylül’de Almanya seyahatine çıkacak. 24-26 Eylül tarihlerinde 3 günlük vekâleti Akşener üstlenecek.

