Akşener: 100 bin imza ile aday olacağım

Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Arkadaşlarımızın isteği ve talebiyle 100 bin imza ile aday olacağım\" dedi.

Akşener, İstanbul\'da düzenlediği basın toplantısında erken seçim kararıyla ilgili konuştu.

Seçime hazır olduklarını belirten Akşener, \"Biraz evvel sayın Erdoğan\'ın açıklamalarını izledik. 24 Haziran 2018 Pazar günü seçim kararını açıkladı. Küçük ortağın söylediği büyük ortağın danışıklı dövüş şeklinde kabul ettiği bir sistemle karşı karşıyayız. En çok merak edilen soruyu cevaplandırarak başlamak isterim. Bir, İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi denk almaya davet ediyorum. İki, İYİ parti seçime en hazırlıklı partidir. Teşkilatlarımız zinde, inançlı iddialı, ve çalışmaya hazır. Yorgunlukları yok. 1 Nisan\'da yaptığımız 1. Olağanüstü kurultayımızda ortaya çıkan tablo iktidar partisinin en büyük alternatifinin İYİ Parti olduğunu ortaya çıkardı. Ve abiler korktu. Biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Sayın küçük ortak bilmez ama Erdoğan bilir. Abiler ikiledi\" diye konuştu.

\"100 BİN İMZA İLE ADAY OLACAĞIM\"

Seçim için aday olduğunu açıklayan Akşener, \"Şimdi bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. İYİ Parti bir an evvel bu seçimin olmasını hep arzu etti. Hatırlarsanız. 15 Temmuz\'da seçim yaparlar demiştim. Abileri tanıdığım için haklı çıktım. Şimdi an itibariyle seçim çalışmalarına başlıyoruz. Dikkat edeceğimiz en önemli konu seçim güvenliğini, sandıkların güvenliğini sağlamaktır ve arkadaşlarım İstanbul\'da program başlatmıştı. Ama mecburen seçim hazırlıklarıyla ilgili bazı çalışmaları yapmak üzere arkadaşlarım Ankara\'ya dönmek durumunda kalacaklar\" dedi.

Meral Akşener, \"Biz 16 Nisan\'a çalıştık. Biz partimizi kurarken çalıştık. 16 Nisan\'da 37 ile gitmişiz. Yarın itibariyle benim gittiğim il sayısı 54 il olacak. Dolayısıyla biz buradayız, varız. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Arkadaşlarımızın isteği ve talebiyle 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar siyaset simsarlarına şunu söylüyorum. Korkunun ecele faydası yok. Cumhurbaşkanlığı ve iktidar olmayı 24 Haziran\'da İYİ Parti ve kadroları başaracak\" diye konuştu.



\"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN\"

Seçimlere girecek yeterliliği sağladıklarını ifade eden Akşener, \"Bu karar niye alındı bunun üzerinde durmak gerekir. Sayın Erdoğan ikrar etti. Hani uçacaktı, kaçacaktı, aşacaktı ya Türkiye. Bunun öyle olmadığını ekonominin büyük yıkım içinde olduğunu daha sonraki fasılda derinleştiğini ve seçime gidecek anlaşılıyor ki paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Ama buradan iddiaya ediyorum. Paçayı sudan çıkaramayacaklar. İYİ Parti hem cumhurbaşkanlığını hem de iktidarı alacak ve Türkiye\'nin nefes almaya ihtiyacı var. Gerilmekten bıktığımızı biliyorum Aziz Türk milletinin artık kusma haline geldiğini biliyorum. Bu nefes almayı İYİ Parti sağlayacak. Biz buna inanıyoruz. Biz kongremizi 10 Aralık\'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız kuruldu. O günden itibaren saydığımızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. İYİ Parti korkusundan engel çıkarmak için bazı hukuk dışı davranış biçimlerine girildiği takdirde tekraren hem siyasi cenahı hem bürokrasiyi uyarmak isterim. Herkes ayağını denk alsın. Dolayısıyla hakkını koruyamayan hiç kimsenin hakkını koruyamaz. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abilerinde bu kadar korktuğunu gördüm ve onlar adına gerçekten üzüldüm. Hayırlısı olsun seçim milletimize ve ülkemize\" şeklinde konuştu.

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