Akseki'de tur midibüsü devrildi: 20 yaralı (3)

YARALI TURİSTLER, ÇİNLİ

Antalya\'dan Konya\'ya giden turistleri taşıyan tur midibüsünün Akseki-Manavgat kara yolundaki Geriş Mahallesi yakınlarında, şarampole devrildiği kazada yaralanan 20 kişiden 18\'inin Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtildi. Yaralı turistlerin Manavgat ve Akseki\'deki hastanelerde tedavisi sürerken, durumu ağır olan Bao Yang adlı turistin, Manavgat Devlet Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Bao Yang\'ın kaza sonrası olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada kalbinin durduğu, hem yolda hem de hastanede yapılan müdahale sonrası yaşama döndürüldüğü belirtildi.