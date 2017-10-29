Akseki'de tur midibüsü devrildi: 20 yaralı (2)- Yeniden

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki İlçesi\'nde Uzakdoğulu turistleri taşıyan tur midibüsü şarampole devrildi. Kazada 18\'i turist 20 kişi yaralandı.

Antalya\'dan Konya\'ya giden Uzakdoğulu turistleri taşıyan \'Sezen Tur\' firmasına ait Bayram Yetkin yönetimindeki 34 JV 4445 plakalı midibüs, bugün saat 09.30 sıralarında Akseki- Manavgat karayolundaki Geriş Mahallesi yakınlarında yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen midibüsteki Uzakdoğu ülkelerinden gelen 18 turist ile şoför Bayram Yetkin ve rehber yaralandı.

Kaza ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar Manavgat ve Akseki\'deki hastanelere yönlendirildi. Yaralılardan 4\'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.



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