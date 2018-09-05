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Akseki'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

05 Eylül 2018 19:32

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat- Akseki karayolunun Murtiçi mevkisinde meydana geldi. Manavgat\'tan Akseki yönüne giden Necati Öztekin\'in (69) kullandığı 42 AAY 998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Ali Türkmen (26) yönetimindeki 42 FMB 13 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Münadiye Dindar (77), Mustafa Dindar (77), Mehmet Ali Türkmen, Semanur Soydemir (26) ve Eslem Türkmen (4) yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, aracın ön koltuğunda sıkışan Mustafa Dindar ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı. Mustafa Dindar da ambulansla hastaneye götürüldü.

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