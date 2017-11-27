Akseki'de minibüs devrildi: Başhekim ve 4 kişi yaralandı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde, yolcu minibüsünün devrildiği kazada, aralarında Akseki Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Kayhan Sakar\'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Antalya\'dan 14 yolcusuyla Akseki\'ye doğru gelen Mehmet Düzenli\'nin kullandığı 07 CEU 87 plakalı minibüs, Akseki- Manavgat karayolunun Ömer Duruk Tesisleri yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada minibüste bulunan Akseki Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Kayhan Sakar (34), Büyükşehir Belediyesi çalışanı İncifer Dalgıç (54) ile Derya Yavuz (34), Bayram Bekir Özkan (27) ve Ahmet Sevinç (87) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan İncifer Dalgıç ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi\'ne, Bayram Bekir Özkan ve Ahmet Sevinç ise Akseki Devlet Hastanesi\'ndeki müdahale sonrası aynı hastaneye sevk edildi. Diğer yaralıların Akseki\'deki hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



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