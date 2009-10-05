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Yaşam

Akşehir'de trafik kazası: 15 yaralı

05 Ekim 2009 13:37

Konya'nın Akşehir ilçesinde kadın işçileri taşıyan kamyonetin şarampole devrildiği kazada, 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Ahmet Yalman yönetimindeki 42 D 0945 plakalı kamyonet, Cankurtaran köyü girişinde şarampole devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsüyle birlikte, kamyonetin kasasında bulunan 26 kadın işçiden 14'ü yaralandı.

Kadın işçilerden durumu ağır olan Kamile F, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kamyonetin kasasındaki kadınların Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Gelendost beldesinden elma toplama işinden döndükleri öğrenildi.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Katırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyon arkasında bu şekilde insan taşımanın uygunsuz olduğunu belirterek, bu tip kazaların önlenmesi için denetimlerin arttırılacağını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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