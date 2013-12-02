Akşehir Gölü kurudu



Afyonkarahisar ile Konya'nın sınırları içerisinde kalan ve Nasreddin Hoca'nın maya çalmasıyla ünlenen, bir zamanlar kayık ve teknelerle girilebilen Akşehir Gölü'nün, bulunduğu alanda, kuraklık nedeniyle bir yerden bir yere yürüyerek geçilebiliyor.

Yaklaşık 50 yıl önce yapılan ölçümlerde yer yer 12 metre derinliğe ve 355 kilometrekare alana sahip olduğu belirlenen gölde şimdi kuraklıkla yüz yüze kaldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde esnaflık yapan ve gölün etkin döneminde balıkçılıkla uğraşan Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün bir zamanlar 8 metreden 12 metreye kadar derinliklere sahip olduğunu çok sayıda balık çeşidinin bulunduğunu anlattı.

Gölde su kalmadığını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Gölün kurumasındaki sebeplerin başında, etraftan gelen derelerin önünün kesilmesi, göletlerin yapılması, her ilin kendi suyuna bir şekilde sahip çıkmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii bunda yağışların da az olması etkili oldu. Akşehir Gölü, su kaynaklarından beslenemiyor. 50 yıl önce gölün su seviyesinin yer yer 8-12 metre arasındaydı. Şu anda tamamen kurumuş durumda. Şimdi ise yürüyerek buralarda gezebiliyoruz."

Kurt, sadece balıkçılık yaparak geçimini sağlayan yüzlerce ailenin olduğunu dile getirerek, "Bunun yanında kamış hasadı yaparak da geçinen çok sayıda aile vardı. Gölün kurumasının ardından gölden geçimini sağlayan kişiler farklı alanlara yönelmek durumunda kaldı" dedi.

Gölün kurumasından dolayı balıkçılar adeta içinin yandığını vurgulayan Kurt, bu durum karşısından bir şeyler yapılması gerektiğini bildirdi.

Kurt, geçen yıllarda gölün çevresinde gelen göçmen kuşların telef olduğuna değindi.

Gölden çıkan metan gazının, bu balıkların ölümlerinde etkili olduğunu savunan Kurt, şunları söyledi:

"Gölün kıyısında hayvanlar için konulan bir ağıl var. Bu ağılın çatısı beyaz renkte. Flamingolar, göç esnasında beyaz tenekeyi su olarak görüp kendilerini bıraktıklarında telef oldular. O dönemde gelip de bir inceleme yapılmıştı. Burada kuş çeşitliliği de çoktu. Su olmadığı için buraya uğrayan kuş kalmadı. Olanlar da gölden çıkan gaz sonucu öldü. Sultandağı'ndan Akşehir'e kadar uzanan bu göl artık ana yol gibi oldu. İstediğiniz yeri gezin, her yer kurudu."

Öte yandan Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün Akşehir Gölü'nü eski günlerine kavuşturmak için bir proje hazırlığında olduğu bildirildi. Gölde sürekli çalışmaların yapıldığı, gölün yeniden suya kavuşturulması için hazırlanan projeler konusunda ihaleye de çıkılacağı öğrenildi.