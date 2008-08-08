Akşehir 'Çölü'nde' flamingo mezarlığı

Küresel ısınma ve kuraklık, göllerde yaşamını sürdüren kuşları da olumsuz etkiliyor. Göçmen kuşların uğrak yeri olan Akşehir Gölü'nün son ziyaretçileri flamingolar, kuruyup çöle dönen göl alanında susuzluk ve açlıktan teker teker ölüyor. Tamamen kuruyan gölde yaklaşık 30 flamingo ölüsü bulundu.



Afrika ülkelerinden 2007 yılının son aylarında gelerek Akşehir Gölü'nü mekan tutan flamingolar küresel ısınma nedeniyle kuruyan göl üzerinde su bulamadıkları ve beslenemedikleri için teker teker ölmeye başladı. Akşehir Gölü Çevre Koruma Birliği üyesi ve Üçkuyu Belediye Başkanı Osman Koçer, “Flamingoları yaşatmak için acilen tedbir alarak çözüm üretmeliyiz” dedi.



Bu kapsamda Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar İl Çevre ve Doğa Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'ne konuyla ilgili bilgi verdiklerini dile getiren Koçer, Akşehir Gölü'ne 30 kilometre kıyısı olan Sultandağı'na bağlı Üçkuyu Beldesi'ndeki halkın eskiden balık ve istakoz tutarak geçindiğini söyledi.



Üç gündür göl kıyısında tarlası olanların gölde yaşayan flamingoların teker öldüğünü tespit ettiklerini belirten Koçer, Bucakada Mevkii'nde bulunan çiftlik evi yakınlarına su aramak için gelen flamingo ölülerini gösterdi.



Durumu haber alınca gölde inceleme yaptığını belirten Üçkuyu Belediye Başkanı Osman Koçer, Akşehir Gölü Çevre Koruma Birliği'nde gölü kurtarmak için yapılan çalışmaların yetkinin bir elde toplanmaması nedeniyle sonuçsuz kaldığını söyledi.



Afrika'dan göçüyorlar



Akşehir Gölü'ne 2007 yılının son aylarında Afrika ülkelerinden gelerek burada kışı geçiren flamingoların tamamen kuruyan ve çöle dönen göl içinde susuz ve aç kalmasının ölümlerin başlıca sebebi olduğunu savunan Koçer şöyle konuştu:



“Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar İl Çevre ve Doğa Varlıklarını Koruma Müdürlüğü yetkililerini derhal arayarak konuyla ilgili bilgi verdim. Flamingoların kurtarılması için acilen su göletlerinin oluşturulması ve beslenmeleri için yem ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Önce itfaiye aracı ile göl içinde yapay göletler oluşturmayı düşündük ama bunun bir çare olmadığını anladık. Gölün kurtarılması için bir birim oluşturularak Bakanlar Kurulu tarafından bu birime yetki ve kaynak sağlanmalıdır.”



Hayvancılık yaparak geçinen belde sakini 30 yaşındaki Dilaver Koçer, “Gölün suyu kuruduğu için flamingolar bana ait çiftlik evi yakınlarındaki 1 leğen büyüklüğündeki su birikintisine geliyor. Bu çukur çevresinde ve hayvan otlattığımız alanlarda çok sayıda kuş ölüsüne rastladık” dedi.



Flamingo yuvalarında ölen yavru kuşları gösteren Koçer, yavruların bir hafta öncesine kadar yaşadığını söyledi. (DHA)