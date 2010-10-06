-AKSAV'DAN EMİR KUSTURİCA TEPKİLERİNE YANIT ANTALYA (A.A) - 06.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni organize eden Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) Yönetim Kurulu, Yönetmen Emir Kusturica'nın, dünyanın kabul ettiği bir sanatçı olduğunu, sinema ve müzik kariyeri kriterlerine göre Altın Portakal'a davet edilen Kusturica'nın, bunun dışındaki kimliklerini ve geçmişteki yaşamını sorgulamanın festival yönetiminin görevi olmadığını bildirdi. AKSAV Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Kusturica'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, yurt içinden ve Bosna Hersek'ten gelen tepkilere yanıt verildi. AKSAV Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ''Sanatsal bir etkinlik'' olduğu vurgulandı. Sanatsal etkinliklerin evrensel dilinin ''barış'' olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bu kapsamda davet edilen konukların dili, dini, rengi, etnik kimliği hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Bu kimlik özelliklerinin en tepesine konan üst kimlik sanatçı olmasıdır. Emir Kusturica da dünyanın kabul ettiği bir sanatçıdır. Sinema ve müzik kariyeri kriterlerine göre Altın Portakal'a davet edilen Kusturica'nın bunun dışındaki kimliklerini ve geçmişteki yaşamını sorgulamak bir festival yönetiminin görevi değildir.''