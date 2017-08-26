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Aksaraylı gaziler Hakkari Valisi Toprak'ı ziyaret etti

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)-AKSARAY'dan gelen bir grup gazi, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti

26 Ağustos 2017 19:42

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)-AKSARAY\'dan gelen bir grup gazi, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ı makamında ziyaret etti.Vali Toprak, huzurlu bir Türkiye için bu uğurda şehit olan bütün şehitlere Allah\'tan rahmet, hayatta kalan gazilere ise huzurlu yıllar dilediğini söyledi.
Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ ve beraberindeki Kore gazisi Mehmet Acar, gaziler Emekli Komando Çavuşlar Cemal Zenci, Hasan Gökçe, Emekli Jandarma Çavuşlar Sadi Şişman ile Hacı Sarı dün akşam geldikleri Hakkari\'de geceyi Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda geçirdi. Zor şartlarla vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerin bulunduğu bazı mevzileri ziyaret eden Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Dağ ve beraberindeki gaziler, öğlen saatlerinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ı makamında ziyaret etti. Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ, Hakkari\'de kendilerine gösterilen sıcak ilgiden memnun olduklarını Vali Toprak ve Mehmetçiklere teşekkür ettiklerini belirterek, \"Bizler öyle anılar yaşadık ki, tarifi mümkün değil. Özellikle Hakkari\'yi seçtim. Aksaray Valimiz ve Belediye Başkanımızın destekleriyle buraya geldik. Kendilerine teşekkür ediyoruz\" dedi.
SİZLER HUZURLU BİR TÜRKİYE İÇİN HİZMET ETTİNİZ
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise şehitlere Allah\'tan rahmet, gazilerin önünde şükranla eğildiklerini belirterek şöyle konuştu:
\"Siz gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Bizler halkımız sizlere minnettarız. Ülkemizin, yurdumuzun savunması için hepiniz can siperhane görev ifa ettiniz. Kore gazimiz var, Kıbrıs gazilerimiz var. Hepiniz , bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanması için canınızı hiçe sayarak mücadeleyi yürüttünüz. Aramızda subay, astsubay arkadaşlarımız da var.Onlar da her an şehit olma ihtimaliyle cesurca görevlerini icra  ediyorlar. Hepimiz özgür, bağımsız, güçlü, huzurlu bir Türkiye için hizmet etmekteyiz.Sizler bu hizmeti en güzel şekilde icra ettiniz. Gazilik ünvanı kazandınız. Sizlere minnet borçluyuz.\"
 
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