Aksaray’daki Ordu Caddesi pazar günleri trafiğe kapatılacak

İstanbul’un en yoğun caddelerinden biri olarak bilinen Fatih Aksaray'daki Ordu Caddesi pazar günleri için trafiğe kapatıldı. Caddeyi artık Pazar günleri sadece yayalar ve bisikletliler kullanabilecek.

Geçtiğimiz hafta “Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Kullan” sloganı ile düzenlenen bisiklet tutunda trafiğe kapatılan Laleli’deki Ordu Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan kararla Pazar günleri için trafiğe kapatıldı. Bundan böyle her Pazar caddeyi sadece yayalar ve bisiklet sevenler kullanacak.