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Yaşam

Aksaray'daki kadın ticareti Amerikan TV'sinde

Amerikan PBS kanalında ekrana getirilen bir belgeselde Ukraynalı seks kölelerinin Türkiye'deki hayatlarına yer verildi.

08 Mayıs 2009 03:00

Amerikan PBS kanalında ekrana getirilen bir belgeselde Ukraynalı seks kölelerinin Türkiye'deki hayatlarına yer verildi.

"Midnight Express" filminden sonra Türkiye'nin en kötü anlatıldığı televizyon belgeselinde Aksaray'daki Ukrayna'dan gelen seks kölelerinin Türkiye'de insanlık dışı şartlarda nasıl çalıştırıldığı anlatıldı.

Belgeselde Türkiye'de çalıştırılan Ukraynalı kadınların anlatımlarına da yer veriliyor.

Belgeselde Türkiye "Midnight Ekspress" filmindeki gibi olumsuz görüntülerle anlatıldı. Ukraynalı bir kadının yaptığı gizli kamera çekimleri de belgeselde kullanıldı.

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