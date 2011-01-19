Aksaray'da vahşet!

T24 - Aksaray'da İsmail Bellikli'ye ait eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler İsmail Bellikli (42) ile aynı odada bulunan kızı Alime Bellikli'yi (16) av tüfeğiyle vurduktan sonra başlarını tüfeğin dipçiğiyle ezerek vahşiçe öldürdü. Bellikli'nin 9 yaşındaki diğer kızının cesedi de 100 metre yükseklikteki bir uçurumun kenarında bulundu.







Güzelyurt İlçesiÆne bağlı Ihlara Beldesi'nde saat 20.30'da kızı İmran Bellikli (15) ile taziye ziyaretinden evine dönen 46 yaşındaki Neziha Bellikli eve girdiğinde 42 yaşındaki kocası İsmail Bellikli ve kızı 16 yaşındaki Alime Bellikli'nin cesedi ile karşılaştı. Alime Bellikli, durumu hemen 156 jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, baba ile kızının av tüfeğiyle vurulup, tüfeğin dipçiğiyle de başlarından ezilerek öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerini incelemesi sırasında, Alime Bellikli 9 yaşındaki diğer kızı Çiğdem Bellikli'nin de kayıp olduğunu farketti. Bunun üzerine çevrede kayıp kızı bulmak için arama yapan jandarma, 100 metre yükseklikte bir uçurumun kenarında da Çiğdem Bellikli'nin cesedine ulaştı. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından baba ve iki kızının cesedi otopsi yapılmak üzere Güzelyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Komşuların jandarmaya verdiği ifadelerde ise silah seslerinin ardından Bellikli'nin evinin önünden 07 plakalı bir otomobilin hızla uzaklaştığı iddia edildi.