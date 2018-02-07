Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 Afgan gözaltına alındı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Kaldıkları evde yapılan aramada ise 592 gram afyon sakızı, 6 gram eroin ve 4 gram metamfetamin (sentetik) uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu satışından elde edilen 11 bin 535 lira ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu Mohammad U. (46) ve Farhat A.\'nin (23) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, iki kişi fiziki ve teknik takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren çalışmanın ardından operasyon düzenleyen polis, 2 kişiyi gözaltına alındı. Eğitimli köpekle 2 evde yapılan aramada 592 gram afyon sakızı, 6 gram eroin ve 4 gram metamfetamin (sentetik) uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu satışından elde edilen 11 bin 535 lira ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.



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