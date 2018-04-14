T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aksaray'da silahlı kavga: 1 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

14 Nisan 2018 01:21

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Hashas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan İsa Numan Demirtaş (26) ve Osman Karaağaç (45), konuşmak için bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme önce tartışmaya sonra kavgaya dönüştü. Osman Karaağaç aracında bulunan tüfeği alarak İsa Numan Demirtaş’a bir el ateş etti. Göğsünden vurulan Demirtaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsa Numan Demirtaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Demirtaş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheli Osman Karaağaç’ı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BÖLÜKBAŞAKSARAY DHA AKSARAYOlay Hashas MahallesindeNuman DemirtaşOsman KaraağaçKaraağaçNuman DemirtaşaGöğsündenDemirtaşEğitimAraştırma HastanesinePolisKaraağaçıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24