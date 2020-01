Aksaray'da kaçırılan Egemen, 36 saat sonra kurtarıldı (2)- yeniden

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da geçen pazartesi akşamı akaryakıt istasyonuna silahlı baskın yapan kar maskeli 2 kişi tarafından kaçırılan 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç, bu sabaha karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara\'dan gelen Özel Hareket polisleriyle birlikte düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Çocuğu 36 saat boyunca rehin tutan şüpheliler Ferhan K. ve Berat Batuhan K., çıkan kısa süreli çatışmanın ardından yakalanıp gözaltına alındı. Çatışmada ayağından yaralanan Ferhan K. ve Berat Batuhan K.\'nın, Egemen\'i, akaryakıt istasyonu sahibi babasından fidye istemek için kaçırdıkları belirlendi.

Aksaray\'ın Ortaköy İlçesi\'ne bağlı Balcı Köyü yakınında bulunan Galip Dinç\'e ait akaryakıt istasyonuna pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında plakasız otomobille gelen kar maskeli 2 kişi, pompacı 23 yaşındaki Hasan Ekmen\'e tabancayla ateş etti. Hasan Ekmen\'i yaraladıktan sonra akaryakıt istasyonunun market bölümüne giren saldırganlar, burada bulunan istasyon sahibi Galip Dinç\'in oğlu Egemen Samet Dinç\'i silah zoruyla otomobile bindirip kaçırdı.

POLİS VE JANDARMA TEYAKKUZA GEÇTİ

Olayın duyulmasından sonra güvenlik güçleri, kaçırılan Egemen Samet Dinç\'in kurtarılması için geniş çaplı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ\'ın başında bulunduğu ekip, jandarma ile birlikte Ortaköy İlçesi\'nde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu akaryakıt istasyonuna 6 kilometre uzaklıkta Ekecik Dağı eteklerinde 68 KR 679 plakalı araç terk edilmiş olarak bulundu. Aracın, Egemen\'in kaçırıldığı araç olduğu belirlendi.

ADIM ADIM ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI

Otomobilin, poliste \'uyuşturucu kullanmak\' suçundan kaydı bulunan akaryakıt istasyonuna yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Borucu Köyü\'nde oturan Ferhat K.\'ya ait olduğunu belirlendi. Araştırmasını derinleştiren polis, Ferhat K.\'nın olaydan yaklaşık 6 gün önce akaryakıt istasyonunda çalışmaya başladığını ve 2 gün çalıştıktan sonra da işten ayrıldığını saptadı.

Bunun üzerine polis, Ferhat K.\'nın cep telefon numarasını teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu Ferhat K.\'nın sık sık 16 yaşındaki H.D. ile görüştüğünü belirledi. Ardından H.D. polis tarafından gözaltına alındı.

H.D., yapılan sorgulamasında Egemen\'i, Ferhat K. ve Berat Batuhan K.\'nın ile birlikte kaçırdıklarını ve aracı arazide terk ettikleri sırada da korkup onların yanından kaçtığını söyledi. Ardından cep telefon numaralarını belirleyen polis, diğer iki şüphelinin telefonunu da teknik takibe aldı. Polis, şüphelilerin cep telefonlarından alınan sinyallerde Ekecik Dağı yakınlarındaki arazilerde sürekli gezdiklerini, ardından da Borucu Köyü yakınlarındaki boş bir evde sabit olarak beklediklerini belirledi.

Güvenlik güçleri, kaçırılan Egemen Samet Dinç\'in zarar görmeden bir an önce kurtarılması için zamanla yarıştı. İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, düzenlenecek operasyon için Ankara\'dan Özel Hareket ekibi geldi.

OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Özel Harekat ekiplerinin gelmesinin ardından, bugün saat 05.30 sıralarında Egemen\'in tutulduğu evin etrafı sarıldı. Jandarma da Borucu Köyü\'nün giriş ve çıkışlarını tutup, geçişlere kapattı. Ekipler tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından eve operasyon düzenlendi.

Polisin geldiğini fark eden Ferhat K. ve Berat Batuhan K., tabancayla polise ateş açtı. Bunun üzerine çatışma çıktı. Şüphelilerden Ferhat K., bacağından vurulup yaralandı. Diğer şüpheli Berat Batuhan K. da yara almadan gözaltına alındı.

Özel Harekat polisleri, evde odanın birinde köşede saklanan ve büyük korku yaşayan Egemen\'i, yarım saat süren buradaki operasyonun ardından saat 06.00 sıralarında sağ olarak kurtardı.

FİDYE İÇİN KAÇIRMIŞLAR

Çatışmada yaralanan şüpheli Ferhat K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, Berat Batuhan K. sorgulanmak üzere Ortaköy Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, 36 saat rehin tuttukları çocuğu, akaryakıt istasyonu sahibi olan babasından fidye istemek için kaçırdıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kurtarılan Egemen Samet Dinç de sağlık kontrolünden geçirilmek için Ortaköy Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ardından ailesine haber verildi. Baba Galip Dinç ve anne Gülfidan Dinç, hastaneye gelerek, oğullarına kavuştu. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Emniyet Müdürü Ali Karabağ da hastanede aileyi ziyaret etti. Sevinç gözyaşları döken Dinç çifti, İl Emniyet Müdürü Karabağ\'a ve tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

ANNE GÜLFİDAN DİNÇ: BU MUTLULUĞUN TARİFİ YOK

Egemen, yapılan kontrollerinin ardından ailesi tarafından evine götürüldü. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı tespit edilen ancak yaşadığı psikolojik travma nedeniyle konuşmayan Egemen, anne ve babasına sarıldı.

Anne Gülfidan Dinç, \'\'Şu an çok mutluyum. Bu mutluluğun tarifi yok. Sanki kanatlarım var, ben şu an uçuyorum. Mutluluktan öleceğim. Oğlumun kurtarılacağını hissediyordum\" dedi.



​FOTOĞRAFLI