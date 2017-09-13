Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. 64 yaşındaki Ahmet Raci Diyap yönetimindeki otomobil, iddiaya göre tali yoldan aniden ana yola çıkan 80 yaşındaki Bayram Ali Turgut\'un kullandığı otomobile çarptı. Ali Turgut yönetimindeki otomobil çarpmanın şiddetiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücülerden Turgut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Ahmet Raci Diyap kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yanındaki Gülay Diyap yaralandı. Yaralı Gülay Diyap ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayı duyup gelen Bayram Ali Turgut\'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Ahmet Raci Diyap, Ankara\'dan Adana istikametine gittiğini belirterek, \'\'Otomobil tali yoldan aniden önüme çıktı\'\' dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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