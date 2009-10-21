Aksaray'da iki kızın sır ölümü

Aksaray Güzelyurt’taki gölette iki genç kızın cesedi bulundu.



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Ayşe Çal (21) ile öğretmenlik yapan Gülten Ceylan (23), dün gündüz çıktıkları ilçe merkezindeki evlerine dönmeyince yakınları merak etti. Yapılan araştırma sonucu Çal’ın cesedi, Güzelyurt Göleti’nde bulundu. Dalgıçların gölette başlattığı aramada bir süre sonra da Ceylan’ın cesedine ulaşıldı. Genç kızların kesin ölüm nedenlerinin tespiti için çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.