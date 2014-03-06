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Aksaray'da HDP binasına yürümek isteyen 27 kişi gözaltına alındı

Aksaray'da HDP seçim otobüsünün taşlanmasının ardından, şehrin çeşitli yerlerinde toplanarak HDP y il binasına yürümek isteyen gruptan 27 kişi gözaltına alındı

06 Mart 2014 22:36

Aksaray'da, HDP il binasının açılışı sırasında yaşanan gerginliğin ardınadan şehrin çeşitli noktalarında bir araya gelen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan kişilerden 27'si gözaltına alındı.

HDP Aksaray il binasının önceki gün gerçekleştirilen açılışında yaşanan gerginlik nedeniyle güvenlik önlemlerini artıran polis, parti binasının bulunduğu Kalealtı Caddesi'ni öğleden itibaren yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekipler, yaşanan gerginlik nedeniyle şehrin çeşitli noktalarında bir araya gelen grupların il binasının bulunduğu caddeye yürümesine izin vermedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan kişilerden 27'si gözaltına alındı.

 

Aksaray'da ne olmuştu?

 

HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel, önceki gün partisinin Aksaray il başkanlığının açılışını gerçekleştirip seçim otobüsüyle alandan ayrılırken gerginlik yaşanmıştı. Seçim otobüsünün taşlandığı olayda, bir polis memuru hafif şekilde yaralanmıştı.

Kentte dün de devam eden gösterilerde, biri polis 2 kişi yaralanmış, çıkan arbede sırasında biber gazından etkilenen 19 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
 

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