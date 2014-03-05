T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP binasına saldırı girişimi: 30 yaralı

HDP Eş Başkanı Sabahat Tuncel'in katıldığı dünkü tören sırasında zafer işareti yapan HDP'lilerle bir grup arasındaki olaylar sırasında partinin seçim otobüsü taşlandı.

05 Mart 2014 21:01

Aksaray'da dün Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı açılışında laf atmayla başlayan olaylar bugün kitlesel gösteriye dönüştü. Çıkan olaylarda 30 kişi yaralandı.

HDP Eş Başkanı Sabahat Tuncel'in katıldığı dünkü tören sırasında zafer işareti yapan HDP'lilerle bir grup arasındaki olaylar sırasında partinin seçim otobüsü taşlandı. Hasan Bölükbaş'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, polisin oraya girmesiyle olaylar yatışırken bugün akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, HDP il binasına yürüyüşe geçti. Saldırı girişimine karşı önlem alan polis öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti ve ortalık savaş alanına döndü.

Olaylar sırasında aralarında polislerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. HDP binası önünde önlem alan güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki olaylar devam ediyor.

ETİKETLER

hdpsabahat tuncelsaldırı30 kişi yaralandıpolisönlemhdp binası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24