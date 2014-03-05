HDP binasına saldırı girişimi: 30 yaralı

Aksaray'da dün Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı açılışında laf atmayla başlayan olaylar bugün kitlesel gösteriye dönüştü. Çıkan olaylarda 30 kişi yaralandı.

HDP Eş Başkanı Sabahat Tuncel'in katıldığı dünkü tören sırasında zafer işareti yapan HDP'lilerle bir grup arasındaki olaylar sırasında partinin seçim otobüsü taşlandı. Hasan Bölükbaş'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, polisin oraya girmesiyle olaylar yatışırken bugün akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, HDP il binasına yürüyüşe geçti. Saldırı girişimine karşı önlem alan polis öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti ve ortalık savaş alanına döndü.

Olaylar sırasında aralarında polislerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. HDP binası önünde önlem alan güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki olaylar devam ediyor.