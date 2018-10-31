Aksaray'da FETÖ operasyonu: 9 askeri öğrenciye gözaltı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri harp okullarında eğitim görürken ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 9\'u gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, öğrenim gördükleri harp okullarından ihraç edilen ve Aksaray’da ikamet eden 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı tespit edilen şüphelilerden 9\'u yakalanarak gözaltına alındı. Evinde bulunamayan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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