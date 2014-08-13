Hatay ve Sakarya'da yolcu otobüsü kazaları: 9 ölü, 46 yaralı!

İstanbul'dan Hatay'a giden yolcu otobüsü Aksaray yakınlarında sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul- Hatay seferini yapan Aydın Ağaltıcı yönetimindeki 34 HTS 45 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sunucu devrildi. Kaza yeri bir anda savaş alanına dönerken, yaralıların yardımına önce yoldan geçen araçlardakiler koştu. Kaza yerine kurtarma ekipleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsün altından çıkarıldı

Büyük paniğin yaşandığı olay yerinde aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında yolcular kaldığının tespit edilmesi üzerine olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri de çalışma başlattı. Devrilen otobüs kaldırılırken, 7 yolcunun cesedine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri tarafından çıkartılan cesetler ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Vali yaralıları ziyaret etti

Aksaray Valisi Şeref Ataklı da kaza sonrası yaralanan yolcuları hastanede ziyaret etti. Bazı yaralılar, beraber yolculuk yaptıkları yakınlarına ulaşamadıklarını belirterek Vali Ataklı'dan yardım istedi. Aksaray Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ahmet Korkmaz, yaşanan kaza sonrası açıklama yaparak, "İlk kaza ihbarından sonra hastanedeki branş doktorlarının tamamını acil servise çağırarak hazır beklettik. Gelen her yaralının başına doktor ve sağlık memuru vererek yakından ilgilendik. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Şunda hastanemizde bulunan 3 yolcumuzun hayati tehlikesi var ve 1 tanesini ameliyata aldık. Bizim hastanemizde 24 yaralı var. Özel hastanede ise 17 yaralı yolcu bulunuyor." dedi. Ölü ve yaralıların isimlerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza yapan otobüsü karayoluna çıkarttılar

Devrilen otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Camları kırılmış olan ve sağ lastiklerinin havası inik olduğu gözlenen otobüsün çalışması üzerine bir şoför tarafından karayolundan sanayiye götürüldü. Otobüse jandarma ve kurtarmak için gelen vinçte eşlik etti.

Akyazı'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde D-140 Karayolu'nun Kuzuluk mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada ikiye bölünerek 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden sürücü 23 yaşındaki Abdullah Asan'ın bir hafta sonra evleneceği belirtildi.

Kaza saat 20.00 sıralarında Akyazı'nın Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Akyazı'dan Adapazarı istikametine giden İhsan Ersoy (37) idaresindeki 54 D 2451 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Akyazı Devlet Hastanesi’nde güvenlik olarak çalışan Soner Öztürk (27) yönetimindeki 54 HE 759 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada Adapazarı yönüne giden 23 yaşındaki Abdullah Asan yönetimindeki 54 FD 962 plakalı otomobil hızla kaza yapan araçlara çarptı. Ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Abdullah Asan ile araçta bulunan 27 yaşındaki Süheyla Aldemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçlarda bulunan İhsan Ersoy (37), Salih Akıllı (20), Abdurrahman Çakmak (28) ile Soner Öztürk (27) ve Kadir Akman (33) yaralandı. Kazada yaşamını yitiren gençlerden Abdullah Asan'ın bir hafta sonra evleneceği kaydedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, araçlardan sızan gaz nedeniyle güvenlik önlemleri aldı. Otomobilde sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Kaza Kırım ekipleri tarafından sıkıştıkları kurtarıldı. Ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi&ne kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Soner Öztürk ve Kadir Akman, ilk tedavilerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.