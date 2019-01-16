Aksaray ve Konya'da eğitime kar engeli

KONYA, AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da il genelinde, Konya\'da 13 ilçede, Karaman\'da da Ermenek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Aksaray Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verdiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Konya\'da ise Ahırlı, Bozkır, Çumra, Derbent, Hadim, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hüyük, Karapınar, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Derebucak, Altınekin ve Doğanhisar ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için okullar bugün tatil edildi.

Karaman\'ın da Ermenek ilçesinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

KARAYOLLARINDA DA KAR ENGELLİ

Kar yağışı, Konya\'yı, Antalya, Isparta ve Afyonkarahisar\'a bağlayan karayollarında TIR ve benzeri araçların geçişine izin verilmedi. Konya, Antalya karayolunun Seydişehir ilçesinden sonraki Alacabel mevkii tüm araçlar için ulaşıma kapandı.