T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tüfekle vurulan flamingo tedaviye alındı

Tedavi altına alınan flamingonun kırıldığı kanadından saçmalar çıkarıldı

20 Şubat 2020 10:47

Aksaray'da bir lokanta bahçesinde tüfekle vurulmuş flamingo bulundu.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaşayan Musa Kocagöl, lokantasının bahçesinde yaralı bir flamingo fark etti.

Kocagöl yaralı flamingoyu Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bağlı ekipler bildirdi. Tüfekle kanadından vurulduğu belirlenen flamingo Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan flamingonun kırıldığı belirlenen kanadındaki saçmalar çıkarılırken, flamingonun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi. 

ETİKETLER

yaralı flamingoaksarayortaköyflamingo bulunduortaköymusa kocagöl
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24