Tüfekle vurulan flamingo tedaviye alındı

Aksaray'da bir lokanta bahçesinde tüfekle vurulmuş flamingo bulundu.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaşayan Musa Kocagöl, lokantasının bahçesinde yaralı bir flamingo fark etti.
Kocagöl yaralı flamingoyu Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bağlı ekipler bildirdi. Tüfekle kanadından vurulduğu belirlenen flamingo Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan flamingonun kırıldığı belirlenen kanadındaki saçmalar çıkarılırken, flamingonun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.