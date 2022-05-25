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Aksaray'da bir kişi eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdü!

25 Mayıs 2022 10:31

Aksaray'da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdü.

Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) bıçakladı. Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Balkondan atlayan M.H.S. de ağır yaralandı. Mahallede kahvehane işleten

Görgü tanığı Mustafa Kargın, "Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi. (AA)

AksarayM.H.S.Gol Bibi S.Meryem S.Merveh S.Dere MahallesiBelediye Caddesi
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