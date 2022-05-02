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Aksaray’da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

02 Mayıs 2022 23:40

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde eski eşinin bıçakladığı kadın öldü.

Zeynep K.’nin (26) Aşağı Mahalle’deki müstakil evine giden eski eşi Bilal G. (29) tartışma çıkardı.

Bilal G., yanında getirdiği bıçakla Koyun’u vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi’nde öldü.

Bilal G., kısa bir süre sonra Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Şüphelinin işlemleri sürüyor. (AA)

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