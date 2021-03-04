"Aksan değiştirme" paylaşımı sonrası tepki gören Alec Baldwin, esprisinin anlaşılmadığını söyleyip Twitter hesabını kapattı

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Aktör Alec Baldwin, "aksan değiştirme" şakası nedeniyle gördüğü tepkinin ardından Twitter hesabını kapattı.

Baldwin'in eşi Hilaria aralık ayında İspanyol kökeni ve aksanı konusunda yalan söylemekle suçlanmıştı. Hilaria hakkındaki bu iddialar tartışma konusu olmuştu.

Bu hafta gerçekleştirilen Altın Küre Ödül Töreni'nde The Crown dizisinde eski Britanya Başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandıran ABD'li oyuncu Gillian Anderson ödül kazandıktan sonra Baldwin Twitter'dan, "Aksan değiştirmek mi? Bu kulağa... ilginç geliyor" yazdı.

Twitter'da birçok sosyal medya kullanıcısı dizide İngiliz aksanıyla konuşan Anderson'ın normalde ABD aksanına sahip olmasına şaşırdıklarını belirten paylaşılmar yapmıştı.

Gelen tepkilerden sonra bir Instagram paylaşımı yapan Baldwin, insanlar paylaşımındaki ironiyi anlamadığı için Twitter hesabını kapattığını ifade etti. Aktör, aynı zamanda Anderson'ın çok büyük bir hayranı olduğunu ifade etti.