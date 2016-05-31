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Akşam'ın “Elçi suikastı PKK’nın planı” haberine Tahir Elçi'nin avukatından yalanlama

Neşet Girasun: Basın açıklaması kararı 27 Kasım'da alındı

31 Mayıs 2016 16:45

Rabia Çetin

Akşam gazetesinin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin 28 Kasım'da Suriçi'nde öldürülmesine ilişkin bugün manşetten “Yakalanan teröristten suikast itirafı; Elçi’yi öldürüp kayda aldık”  başlığıyla yayımlanan haberi ailenin avukatı ve Elçi’nin ortağı Neşet Girasun tarafından yalanlandı. Gazetenin haberinde yakalanan örgüt mensubu “X kod isimli O.Z, savcılıkta verdiği ifadede ‘Tahir Elçi’nin 3 gün önce dört ayaklı minarenin orada açıklama yapacağını biliyorduk. Önceden bize orada hazır olmamızı söylediler” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Girasun, “Tahir Elçi, Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yapma kararını 27 Kasım’da aldı ve bu karar aynı gün saat 16.27'de Diyarbakır Barosunun resmi Facebook hesabından paylaşmıştır” dedi.

Akşam’ın söz konusu iddiasına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Girasun, “Tahir Elçi'nin faili PKK olsaydı, devlet ilk 24 saatte bunu somut ve kesin delillerle kamuoyu ile paylaşacaktı. Bu, devlet için inanılmaz bir fırsat olacaktı” ifadesini kullandı.

“Tahir Elçi'nin faillerinin izini, İttihat Terraki, Özel Harp Dairesi, JİTEM vb. yapılanmaların anlayış, taktik ve stratejilerinde aramak gerekir” diyen Girasun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“X kod isimli O.Z. (PKK'li itirafçı olduğu iddia edilen şahıs ), savcılıkta verdiği ifadede ‘Tahir Elçi’nin 3 gün önce dört ayaklı minarenin orada açıklama yapacağını biliyorduk.’ demiş

Oysaki; Tahir Elçi, 4 ayaklı minarenin önünde basın açıklaması yapma kararını 27 Kasımda almış ve bu durumu hemen, saat 16.27'de Diyarbakır Barosu’nun resmi Facebook hesabından paylaşmıştır.

Yani 27 Kasım saat 16.27'den önce hiç kimse (Tahir Elçi ve Facebook hesabının admini hariç) 28 Kasımda saat 10.30'da dört ayaklı minare önünde basın açıklaması yapılacağını bilmiyor.”

 

Ne olmuştu?

 

Akşam gazetesi, Elçi’nin pkk tarafından öldürüldüğünü ileri sürdüğü haberinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Diyarbakır Sur’da basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin PKK suikastine kurban gittiği ortaya çıktı. Teslim olan iki terörist cinayetin PKK tarafından işlendiğini, plan doğrultusunda cinayet anının kameraya çekildiğini anlattı. X kod isimli O.Z, savcılıkta verdiği ifadede “Tahir Elçi’nin 3 gün önce dört ayaklı minarenin orada açıklama yapacağını biliyorduk. Önceden bize orada hazır olmamızı söylediler. Mahsun Gürkan ve Süleyman isimli örgüt elemanları bize suikast eyleminden bahsettiler” diye konuştu.

 

Kayıp kamera aranıyor

 

O.Z., “Örgüt elemanları ateş açacak, kargaşa esnasında Elçi öldürülecekti. Daha sonra ise örgüt bunu propaganda malzemesi yapıp ‘devlet öldürdü’ algısı yaratarak insanları sokağa dökmeyi hedefliyordu” dedi. Cinayeti kameraya çektiğini söyleyen H. Kod adlı  E.B. ise “Çekilen görüntülerin kırsal alana gönderileceğini söylediler “ dedi.

Terörist E.B olay sonrası kaçtıklarını ve kamerayı ara sokaklarda bir evin bodrumuna attığını söyledi. Polis, savcılığa ek ifade veren iki kişinin bilgileri doğrultusunda Sur’da kayıp olan kamerayı arıyor.”

 

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Tahir ElçiDiyarbakır BarosuAkşam gazetesiTahir Elçi cinayetiNeşet Girasunrabia çetin

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