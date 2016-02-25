Akşam'da köşesi kapatılan Etyen Mahçupyan, Karar gazetesi ile anlaştı

Başkanlık sistemine ilişkin eleştirileri sonrası Akşam gazetesindeki yazılarına son verilen Etyen Mahçupyan, işadamı Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu 7 Mart'ta yayın hayatına başlayacak olan Karar gazetesinin yazar kadrosunda yer alacak.

Kısa bir süre Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanlığını da yapan Etyen Mahçupyan ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanları Yiğit Bulut ve Cemil Ertem arasında tartışma yaşanmıştı. Mahçupyan, Akşam'da yazılarına son verilmesinin ardından serbestiyet.com'da kaleme aldığı bir yazıda, ironi yaptığı bir dille iki danışman arasında "uygunsuz ilişki var" imasında bulunmuştu. Bunun üzerine Ertem ve Bulut, Mahçupyan için "meczup" ifadesini kullanmıştı.

Karar.com'dan Mahçupyan'ın transferine ilişkin yapılan duyuru şöyle:

Basının güçlü kalemi, entelektüel yazı geleneğinin önde gelen isimlerinden Etyen Mahçupyan KARAR gazetesi kadrosunda.

Mahçupyan, güncel siyasi ve toplumsal gelişmelere ışık tutan analizlerini artık KARAR okurları için kaleme alacak.