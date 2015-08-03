T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Asya armudu akşamdan kalmaların dostu olacak

Yapılan bir çalışmaya göre; Asya armudunun alkolden önce tüketilmesi halinde, akşamdan kalmalar, ertesi gün alkolün etkilerine daha az maruz kalacak

03 Ağustos 2015 17:12

Bilim insanları, Asya armudunun, alkolün ertesi günkü olumsuz etkilerini önemli ölçüde azalttığı bilgisini verdi. Ancak armudu içki içmeden önce tüketmek gerekiyor ve ertesi gün alındığında işe yaramıyor.

BBC Türkçe’nin Times'tan çevirdiği habere göre; Avusturalya'da  yapılan bir araştırmaya göre görünüşleri büyük elmaya benzeyen Asya armutları akşamdan kalmanın olumsuz etkilerini yüzde 16 ila 21 azaltıyor. 

Deneklerden önce 220 mililitre armut suyu içmeleri istendi, ancak araştırmacılar armudu yemenin de suyunu içmek kadar işe yaradığını söylüyor. Daha sonra denekler 540'ar mililitre yüksek alkollü içki tüketti. Ertesi gün yapılan ankette armut suyu grubun konsantrasyonu gelişti, hafıza kaybı ve ışıkla sese duyarlılık gibi şikayetler azalırken, kandaki alkol miktarı da küçük bir miktar azaldı.

Haberde, Asya'da armutların bu özelliklerinin uzun süredir konuşulduğu, ancak araştırmayla bilimsel olarak da kanıtlandığı belirtiliyor.

Araştırma ekibinin başkanı Prof. Manny Noakes, Asya armutları ve diğer armut türlerinin yapısının farklı olduğunu ve diğer armut türleri üzerinde de araştırma yapacaklarını söylüyor. Haberde ayrıca armuttaki sorbitol maddesinin de kabızlığa iyi geldiği vurgulanıyor.

 

ETİKETLER

asya armuduakşamdan kalmaalkolaraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24