Asya armudu akşamdan kalmaların dostu olacak

Bilim insanları, Asya armudunun, alkolün ertesi günkü olumsuz etkilerini önemli ölçüde azalttığı bilgisini verdi. Ancak armudu içki içmeden önce tüketmek gerekiyor ve ertesi gün alındığında işe yaramıyor.

BBC Türkçe’nin Times'tan çevirdiği habere göre; Avusturalya'da yapılan bir araştırmaya göre görünüşleri büyük elmaya benzeyen Asya armutları akşamdan kalmanın olumsuz etkilerini yüzde 16 ila 21 azaltıyor.

Deneklerden önce 220 mililitre armut suyu içmeleri istendi, ancak araştırmacılar armudu yemenin de suyunu içmek kadar işe yaradığını söylüyor. Daha sonra denekler 540'ar mililitre yüksek alkollü içki tüketti. Ertesi gün yapılan ankette armut suyu grubun konsantrasyonu gelişti, hafıza kaybı ve ışıkla sese duyarlılık gibi şikayetler azalırken, kandaki alkol miktarı da küçük bir miktar azaldı.

Haberde, Asya'da armutların bu özelliklerinin uzun süredir konuşulduğu, ancak araştırmayla bilimsel olarak da kanıtlandığı belirtiliyor.

Araştırma ekibinin başkanı Prof. Manny Noakes, Asya armutları ve diğer armut türlerinin yapısının farklı olduğunu ve diğer armut türleri üzerinde de araştırma yapacaklarını söylüyor. Haberde ayrıca armuttaki sorbitol maddesinin de kabızlığa iyi geldiği vurgulanıyor.