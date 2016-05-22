T24 LogoT24 Logo
Sağlık

‘Akşamdan kalma’lara çözüm bu dondurmada

'Gyeondyo' isimli dondurma, içki sersemliği için üretilen ilk dondurma

22 Mayıs 2016 20:29

Güney Kore'deki süpermarket zincirlerinden Withme FS, içki sersemliğinin etkilerini giderdiğini söylediği bir dondurma çıkardı. Withme FS market zincirinin, ismi Türkçeye ’dişini sık’ ya da ‘kendini bırakma’ olarak çevrilebilecek dondurması cuma gününden beri raflarda.

Sputnik’in haberine göre, ‘Gyeondyo’ isimli dondurma, ‘akşamdan kalma hali’ olarak da bilinen içki sersemliğinin etkilerini gidermek için piyasaya sürülen ilk dondurma.

Greyfurt aromalı bu dondurma, 0.7 oranında şeker ağacı suyu içeriyor. Reuters’e göre, şeker ağacı suyu, Kore’de 17. yüzyıldan beri içki sersemliği tedavisinde kullanılan bir madde.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, Güney Kore’de bir yılda tüketilen içkinin kişi başına düşen oranı 12.3 litre. Bu, Asya Pasifik ülkelerindeki en yüksek içki tüketim oranı.

 

 

 

ETİKETLER

Akşamdan kalmaçarene içmeliçözümdondurma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24