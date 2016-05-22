‘Akşamdan kalma’lara çözüm bu dondurmada

Güney Kore'deki süpermarket zincirlerinden Withme FS, içki sersemliğinin etkilerini giderdiğini söylediği bir dondurma çıkardı. Withme FS market zincirinin, ismi Türkçeye ’dişini sık’ ya da ‘kendini bırakma’ olarak çevrilebilecek dondurması cuma gününden beri raflarda.

Sputnik’in haberine göre, ‘Gyeondyo’ isimli dondurma, ‘akşamdan kalma hali’ olarak da bilinen içki sersemliğinin etkilerini gidermek için piyasaya sürülen ilk dondurma.

Greyfurt aromalı bu dondurma, 0.7 oranında şeker ağacı suyu içeriyor. Reuters’e göre, şeker ağacı suyu, Kore’de 17. yüzyıldan beri içki sersemliği tedavisinde kullanılan bir madde.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, Güney Kore’de bir yılda tüketilen içkinin kişi başına düşen oranı 12.3 litre. Bu, Asya Pasifik ülkelerindeki en yüksek içki tüketim oranı.