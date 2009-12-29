'Akşamdan kalma' tarih olacak

İngiltere’de geliştirilmekte olan bir sentetik alkol, gerçek alkollü içecekler gibi beynin gevşeme ve rahatlama duygularını harekete geçiriyor, ancak ne mideyi ne de dengeyi bozuyor.



Imperial College London ekibinin başlattığı çalışmada, Valium sinir ilacının ana bileşenleri kullanılıyor. Beyindeki sinirlerde iyi ruh hali ve gevşeme etkisi yaratan bileşen, diğer kısımları etkilemiyor, yani ruh halinde dalgalanmalar ve bağımlılık yaratmıyor.



Ek olarak içilen sentetik alkollü içkinin etkisi, istenirse hap şeklinde bir ‘antidot’la anında ortadan kaldırılabiliyor. Bilim ekibi, Valium’un ana bileşeni diazepam olmak üzere farklı ‘benzodiazepin’ kimyasalları üzerindeki deneylerini sürdürüyor.



Araştırma ekibinin lideri Profesör David Nutt, hedefinin insanları sarhoş etmeden keyiflendiren ve parti sonrası otomobil sürmelerine engel olmayan bir ‘alkol’ geliştirmek olduğunu söyledi. Telegraph gazetesinin haberine göre Nutt liderliğindeki ekibin geliştirdiği kimyasal, renksiz ve kokusuz olacak, böylece içinde kullanıldığı içkinin tadını bozmayacak.



Prof. Nutt, İngiltere’nin en önde gelen bağımlılık yapıcı madde uzmanı konumunda. Nutt, esrar ve ekstasi hapları hakkında yaptığı 'ılımlı' yorumlar yüzünden İngiliz Hükümeti tarafından görevden alınmıştı.