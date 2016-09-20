Akşamdan kalma olduğunu sandı, öldü!

Gece arkadaşlarıyla dışarı çıkarak bir şeyler içen Jennifer Gray (21), kendini kötü hissetmesinin sebebini 'akşamdan kalma' olmasına bağladı. Fakat bambaşka bir sebepten ötürü saatler sonra komaya girerek öldü.

Daily Record gazetesinin haberine göre; bir şeyler içmek için arkadaşlarıyla buluşan Jennifer, gecenin ilerleyen saatlerinde kendini kötü hissetmeye başladı. Hafif bir baş ağrısı olan genç kadın, bunun sebebini ‘akşamdan kalma’ olmasına bağladı fakat asıl neden başkaydı.

Tam 24 saat sonra komaya giren Jennifer, babası Jamie tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jennifer’ın ölümü sonrasında Daily Record’a konuşan yaslı aile, kızlarının hayatını kaybetmesinin asıl nedeninin ‘akşamdan kalma’ olması değil, bakteriyel menenjit olduğunu açıkladı.

Kızının ölümüyle dünyası yıkılan 52 yaşındaki Edwina ise genç insanları menenjit hastalığının belirtileri konusunda eğitmek ve farkındalık yaratmak istediğini belirtti.