'Akşamcılığın' ilacı yok

İçkinin fazla kaçırıldığı bir gecenin ardından bir aspirin, bolca su ya da muz işe yarayabilir diye düşünülebilir. Ancak ABD'deki Indiana Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre, akşamdan kalmanın tedavisi diye bir şey söz konusu değil.



British Medical Journal'da yayımlanan araştırma sonuçlarında, bunun gibi diğer bazı sağlık efsanelerinin daha gerçekle alakası olmadığı öne sürülüyor.



Çalışmayı yürüten bilim insanları, neye neyin iyi geldiği hakkındaki genel kanılar üzerine tıp dergileri ve internet üzerinde araştırmalar yaptı.



Dr Rachel Vreeman ve Dr Aaron Carroll, bu araştırmaları ışığında, "Hekimlerin ve hekim olmayan kişilerin gerçek olmayan şeylere inandıklarını" yazdı.



Akşamdan kalmalık



Araştırmayı yürüten ekip, akşamdan kalmaya tedavi yöntemleri olarak internet üzerinde aspirinden muza, bolca suya kadar çeşitli önerilere rastladı.



Ancak yapılan deneyler sonucunda, bu yöntemlerden herhangi birinin akşamdan kalma halini giderdiği yönünde bilimsel bir kanıta ulaşılamadı.



Geç saatte yemek ve kilo almak



Tatil dönemlerinde kilo almak kaçınılmaz.



Kilo almamak için duyulan en yaygın önerilerden biri geç vakitte yemek yenmemesi.



Burada genel kanı, uyku halindeyken vücudun yeterince kalori yakamadığı şeklinde.



Ancak bu yönde de bilimsel bir kanıt bulunmuyor.



İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre, obez kadınlar gece geç saatlerde yemeye daha yatkın, ancak gün içinde de daha çok gıda tüketiyorlar.



2500 hasta üzerinde yapılan bir diğer çalışmaya göre de, gece yemek yemek ile kilo almak arasında bir bağlantı bulunmuyor.



Şeker ve hiperaktivite



Ailelerin genel kanısının aksine, şeker çocuklarda hiperaktif davranışlara yol açmıyor.



Şeker düzeyi ve davranışlar arasındaki ilişkiyi irdeleyen en az 12 deneyde, şeker tüketiminin hiperaktiviteyi tırmandırdığı gibi bir sonuç gözlenmedi.



Şapka ve soğuk



Isının en çok baş bölgesinden kaybedildiği, bu nedenle kışın şapka takmak gerektiği söylenir.



Ancak yapılan bir araştırmaya göre, baş bölgesinin vücudun diğer bölgelerinden daha çok ısı kaybettiği yönünde herhangi bir kanıt bulunmadı.



Tatil döneminde intiharlar



Dr. Vreeman, "Uyumsuz ailelerin, yalnızlığın ve karanlık, soğuk kış aylarında daha çok depresyona girilmesinin intiharların sayısını arttırdığı düşünülür." diyor.



Ancak tatil dönemleri bazıları için zor geçse de, intihar oranlarının arttığına dair geçerli bir kanıt yok.



Ayrıca araştırmacılara göre, insanların karanlık kış aylarında intihar etmeleri daha muhtemel değil çünkü dünya genelinde intiharlar en çok ılıman aylarda tırmanışa geçiyor.

