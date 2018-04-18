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Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz: Erken seçim kararı, AKP'nin hanesine eksi olarak geçer

"Bu durum, iktidar partisi üzerinde henüz bir zorlamaya dönüşmüş değilim"

18 Nisan 2018 14:38

Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ağustos 2018'e çekilmesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 

"Erken seçime kapılar bir defa açılırsa kolay kolay bir daha kapanmaz" diyen Tayiz, sözlerine "Hangi gerekçeyle olursa olsun erken seçim kararı iktidar partisinin hanesine eksi olarak geçer. Geçmiş tecrübeler de bunu yeterince gösteriyor" diye devam etti.

Kurtuluş Tayiz, "Bahçeli’nin 'erken seçim' önerisi" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2018) yazısında Ankara'da "erken seçim" havasının sezilmediğini belirterek şunları kaydetti:

"Kamuoyunda her ne kadar zaman yitirmeksizin yeni siyasal sisteme geçilmesi yönünde bir istek olsa da; bu durum, iktidar partisi üzerinde henüz bir zorlamaya veya dayatmaya dönüşmüş değil. Ayrıca seçimlerin zamanında yapılması bir ülke için 'istikrar' ve 'güven' göstergelerinden biri. AK Parti’nin kendi artı hanesine yazılan bu olumlu kritere zarar vereceğini tahmin etmiyorum."

 

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