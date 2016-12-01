T24 LogoT24 Logo
Medya

Akşam yazarı: Eski TÜBİTAK Başkanı o projenin önünü kesmeseydi 15 Temmuz yaşanmazdı

"Daha plan aşamasındayken haberdar olunur ve engellenirdi"

01 Aralık 2016 13:11

Akşam yazarı Emin Pazarcı, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay tutuklanan eski TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak ile ilgili olarak Türkiye de 5 yıl önce ülkenin siber güvenliğini sağlamak için bir adım attı. Ciddi bir dirençle karşılaştı. Tahmin edersiniz, en büyük direnci TÜBİTAK gösterdi. Dönemin TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak bütün gücünü kullandı, projenin önünü kesti" iddiasını ileri sürdü.

Emin Pazarcı'nın "İhbar ediyorum ihanete bakın" başlığıyla yayımlanan (1 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önemli yazılım şirketlerinin tamamı Amerika’dadır. Dünyanın pek çok ülkesine yazılımları onlar verirler. Sonra da diledikleri gibi kontrol ederler. Tabir-i caizse yatak odalarına kadar girerler. Her türlü mahreminizle ilgili bilgi sahibi olurlar.

Putin, bu yüzden bir karar aldı. Rusya’nın yazılımları millileştirilecek; ABD’li yazılım şirketlerinin tamamı kapının önüne konulacak.

Türkiye de 5 yıl önce ülkenin siber güvenliğini sağlamak için bir adım attı. Ciddi bir dirençle karşılaştı. Çünkü önemli köşe başları FETÖ tarafından ele geçirilmişti. Tahmin edersiniz, en büyük direnci TÜBİTAK gösterdi. Dönemin TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak bütün gücünü kullandı, projenin önünü kesti.

Şimdi çok önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum…

Eğer o proje hayata geçirilebilmiş olsaydı, 15 Temmuz Darbe Girişimi için adım bile atılamazdı. Daha plan aşamasındayken haberdar olunur ve engellenirdi.

 

ETİKETLER

TÜBİTAKFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24