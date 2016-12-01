Akşam yazarı: Eski TÜBİTAK Başkanı o projenin önünü kesmeseydi 15 Temmuz yaşanmazdı

Akşam yazarı Emin Pazarcı, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay tutuklanan eski TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak ile ilgili olarak Türkiye de 5 yıl önce ülkenin siber güvenliğini sağlamak için bir adım attı. Ciddi bir dirençle karşılaştı. Tahmin edersiniz, en büyük direnci TÜBİTAK gösterdi. Dönemin TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak bütün gücünü kullandı, projenin önünü kesti" iddiasını ileri sürdü.

Emin Pazarcı'nın "İhbar ediyorum ihanete bakın" başlığıyla yayımlanan (1 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önemli yazılım şirketlerinin tamamı Amerika’dadır. Dünyanın pek çok ülkesine yazılımları onlar verirler. Sonra da diledikleri gibi kontrol ederler. Tabir-i caizse yatak odalarına kadar girerler. Her türlü mahreminizle ilgili bilgi sahibi olurlar.

Putin, bu yüzden bir karar aldı. Rusya’nın yazılımları millileştirilecek; ABD’li yazılım şirketlerinin tamamı kapının önüne konulacak.

Türkiye de 5 yıl önce ülkenin siber güvenliğini sağlamak için bir adım attı. Ciddi bir dirençle karşılaştı. Çünkü önemli köşe başları FETÖ tarafından ele geçirilmişti. Tahmin edersiniz, en büyük direnci TÜBİTAK gösterdi. Dönemin TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak bütün gücünü kullandı, projenin önünü kesti.

Şimdi çok önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum…

Eğer o proje hayata geçirilebilmiş olsaydı, 15 Temmuz Darbe Girişimi için adım bile atılamazdı. Daha plan aşamasındayken haberdar olunur ve engellenirdi.