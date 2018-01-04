Akşam yazarı: Eski Cumhurbaşkanı ve arkadaşları, CHP'nin kayığı için ANAP'ı ikna eder...

Akşam yazarı Hikmet Genç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve arkadaşlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "kayık" diye nitelendirdiği "Hayır Cephesi"ni ikna edeceğini iddia etti. Genç, "ANAP, 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ blokunda yer alıp acayip etkili olmuştu… Birkaç bin de seçmeni var ha!.." ifadesini kullanarak, "Gül ve arkadaşları kayık için ANAP’ı ikna eder" dedi.

Erdoğan, son KHK’daki düzenlemeleri eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e isim vermeden tepki gösterip “Husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bir kısmı da katıldı. Nasıl oluyor da gidip Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz? Yazıklar olsun” demişti.

Genç'in "Kim hangi kayığa biniyor?!.." başlığıyla (4 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Erdoğan ‘Kayık’ dedi, ne kadar kayıkçı varsa konuşmaya başladı…

CHP’nin Altay’ı: “Bay Kemal’in kayığına birlikte yola çıktığı arkadaşlarının bindiğini itham ediyor. Keşke binseler…” (Cümleyi bağlayabilseydi “…binmekle itham ediyor” diyecekti herhalde!..)

Evet, “keşke binseler” diyor Altay…

Bu kayık davetinin Abdullah Gül ve Bülent Arınç’a yapıldığını biliyoruz elbette…

Bakalım, ‘Kayığın rotası muğlak, kaygılıyım!..” mesajı gelecek mi?!..

Lakin Kemal’in kayığından önce ANAP’la görüşmüş eski cumhurbaşkanı… (ANAP, 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ blokunda yer alıp acayip etkili olmuştu… Birkaç bin de seçmeni var ha!..)

ANAP, Gül ziyareti için; “İstişare ettik, tecrübe ve birikimlerimizden faydalandık” diyor… (Kayıkları var mıymış söylemediler ama…)

Diğer yandan ‘İyi’ ablanın ittifak arayışları sürüyor…

“Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte aday olmayı isterim… Olmadı, “2. tura CHP’nin adayı kalırsa, biz onu şartsız şurtsuz destekleyeceğiz… “ diyor…

Üçüne birden sinyal… Duruma göre kayık değiştirilebilir mesajı!..

Bu arada Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ile bugün görüşecekmiş… Yani CHP ve Saadet Partisi ‘kayık’ zirvesinde bir araya geliyorlar…

Bakalım kim kimin kayığına binecek?..

‘İyi’ abla SP ve DP ile aynı kayıkta olmayı istiyordu zaten…

CHP, eski cumhurbaşkanına ‘keşke bizim kayığa binse’ diyor… Yanına ANAP’ı da alabilir…

CHP-Saadet zirvesinden ‘aynı kayık’ kararı çıktığını kabul edelim…

O zaman alt alta toplayalım yolcuları;

İyi abla 2. turda şartsız şurtsuz CHP adayını destekliyor… Tabii ki beraberinde SP ve DP de var… (En az yüzde 0,8 garanti!..)

Eski Cumhurbaşkanı ve arkadaşları aynı kayık için ANAP’ı ikna eder…

Bir de LDP ve DSP binerse?!.. (-ki en az yüzde 0,13 oy demektir bu)

Böylece CHP’nin kayığı dolar!..

“Bizim hedefimiz 2019’da 50+1 değil, en az yüzde 60…” dediydi Kemal…

Yani bu kayıktan yüzde 60 çıkacak, öyle mi?!..

Ama bu arada uyaralım…

“Kayığı doldurmakla” olmuyor o iş… (Üstelik o kadar kalabalık tehlike demektir. En ufak fırtınada alabora olur maazallah!..)

Kayık nereye gidiyor, istikamet neresi?..

Millet ona bakıyor!..