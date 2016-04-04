Akşam: Obama, basın özgürlüğü konusunda son 40 yılın en kötü başkanı

Akşam gazetesi, "Türkiye'deki basın özgürlüğü rahatsız edici bir yola sürükleniyor" açıklamasında bulunan ABD Başkanı Barack Obama'nın, ABD'de faaliyet gösteren basın örgütleri tarafından uyarıldığını öne sürdü. "Obama'nın basın özgürlüğü karnesi: Son 40 yılın en kötüsü" başlığıyla yayımlanan haberde, "ABD basını açılan davalar nedeniyle Obama’ya bir mektup bile yazdı ve baskıların azaltılmasını istedi. 8 Temmuz 2014'te 38 büyük gazetecilik örgütü Obama’ya açık bir mektup yazarak Obama yönetiminin gazetecilik faaliyetleri konusunda daha şeffaf davranması ve haberlere kısıtlayıcı uygulamaların bir an önce sonlandırılması yönünde bir talepte bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan (4 Nisan 2016) haber şöyle:

Türkiye'de basın özgürlüğü rahatsız edici bir noktaya sürükleniyor" yapan Obama, ABD'deki 38 basın kuruluşu tarafından mektupla uyarılmış!

ABD basını açılan davalar nedeniyle Obama’ya bir mektup bile yazdı ve baskıların azaltılmasını istedi. 8 Temmuz 2014'te 38 büyük gazetecilik örgütü Obama’ya açık bir mektup yazarak Obama yönetiminin gazetecilik faaliyetleri konusunda daha şeffaf davranması ve haberlere kısıtlayıcı uygulamaların bir an önce sonlandırılması yönünde bir talepte bulundu.

Son 40 yılın en baskıcısı

2014 yılında Washington Post gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Leonard Downie Jr. Obama yönetiminin eski ABD Başkanı Richard Nixon’dan bu yana basına uygulanan baskı noktasındaki en saldırgan başkan olduğunu ifade etti. New York Times Gazetesi’nin baş hukuk müşaviri ve anayasa hukukçusu olan James Goodale da yine basın özgürlüğü konusunda Obama yönetiminin Nixon yönetiminden çok daha kötü olduğunu açıklamıştı. Goodale, Obama yönetimindeki yetkililerin Nixon ya da Bush yönetimlerinde hayal bile edemeyecekleri kadar sert bir güç kullandığının altını çizmişti. Açıklamaları yapan her iki isim de Nixon ve Bush dönemlerinde basın özgürlüğü için mücadele eden sembol isimler oldukları için bu açıklamalar ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Obama yönetimi altında "bilgi sızdırmak" için açılan davaların sayısı yediye ulaştı.

Gazetecilere cezalar

- Bush yönetiminin CIA’yi nasıl yasadışı kullandığını anlatan ‘State of War’ kitabını yazan New York Times muhabiri James Risen, kendisine bilgi sızdıran haber kaynağını açıklamayı reddettiği için hapis cezası aldı.

- K. Kore hakkında gizli bir raporu kullanarak makale yazan Fox News muhabiri James Rosen’ın telefon görüşmeleri ve e-posta adresleri Adalet Bakanlığı tarafından takip edildi, arama emri çıkarıldı.

- New York Times muhabiri Judith Miller, kaynağını açıklamaya yanaşmadığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı, 12 hafta hapis yattıktan sonra muhbirinin isminin açıklanmasına izin vermesinden sonra serbest kaldı.

- 2012'de haber ajansı Associated Press’in (AP) telefon konuşmalarının ABD Adalet Bakanlığı tarafından iki yıl dinlendiği ortaya çıktı.

- 2015'te 25 yaşındaki siyahi Freddie Gray’in polis sorgusu altındayken ağır yaralanması ve hayatını kaybetmesinin ardından çıkan Baltimore protestoları esnasında esnasında ABD’li güvenlik güçleri 5 gazeteciyi yaraladı ve ekipmanlarını kırdı. Onlarcasını ise gözaltına aldı.