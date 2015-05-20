Akşam: O Emniyet Müdürü 17 Aralık'ta Gülen'i aradı

17 Aralık operasyonunun polis müdürlerinden Hamza Tosun'un, operasyon günü Fethullah Gülen’in Pensilvanya'daki yardımcısına telefon ettiği öne sürüldü. Akşam gazetesinin manşaetten duyurduğu haberde “Dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tosun, 17 Aralık saat 15:28:39'da ABD Virginia’dan 1571… 21 nolu bir numarayla 193 saniye görüşme yaptı. Polisin mercek altına aldığı numara Gülen’in yardımcılarından Sinan Dursun'a çıktı” ifadeleri yer aldı. Hamza Tosun söz konusu iddia nedeniyle gözaltına alındı. Akşam gazetesinin yer alan haber şöyle:

“17 Aralık darbe girşiminin aktörlerinden polis müdürü Hamza Tosun'un, operasyon günü Gülen'in Pensilvanya'daki yardımcısına tekmil verdiği ortaya çıktı!

Paralel yapının hükümete ihanet girişiminin delili deşifre oldu. Dönemin Mali Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Tosun'un, 17 Aralık'ta ABD'deki Gülen'in yardımcısı Sinan Dursun'la görüştüğü tespit edildi.

17- 25 Aralık hükümete darbe girişimi günü ve öncesi 25 ülkeyle görüştükleri tespit edilen paralel yapı polislerinin ihanet trafiği çözüldü. Dönemin Mali Şube'den sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Hamza Tosun'un, 17 Aralık'ta ABD’ye açtığı telefonun öbür ucundaki kişinin, Fethullah Gülen’in yardımcılarından Sinan Dursun olduğu belirlendi. Bu tespit, paralel polislerin 17 Aralık operasyonunu Pensilvanya emriyle yaptığının en somut kanıtı oldu.

Darbe girişimiyle ilgili soruşturmada eski İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Hamza Tosun'un, 17 Aralık'ta yaptığı görüşmeleri inceledi. Tosun, saat 15:28:39'da ABD Virgina'yı aramış.

Dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tosun, 17 Aralık saat 15:28:39'da ABD Virginia’dan 1571… 21 nolu bir numarayla 193 saniye görüşme yaptı. Polisin mercek altına aldığı numara Gülen’in yardımcılarından Sinan Dursun'a çıktı. Böcekçi polislerden Ahmet Türer ile telefon trafiği olan Dursun'u adı iddianameye yansımıştı. İstanbul Savcılığı'nın harekete geçmesi üzerine Hamza Tosun dün gözaltına alındı.”