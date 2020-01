Akşam: Gülen’in evinin yakınındaki otellere gidenler takibe alındı

Fetullah Gülen’in ABD’de çiftliğinin yakınındaki 12 otelin haritasının çıkarıldığı, bu otelleri ziyaret edenlerin tek tek isimlerinin belirlendiği iddia edildi.

Akşam’dan Hilal Yıldırım’ın haberinde yer alan haber özetle şöyle:

İstihbarat birimleri FETÖ’cülerin deşifre edilerek yakalanması için yeni bir soruşturma başlattı.

Soruşturmada elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da bulunan malikanesine gidip talimat alanların tespitini yapmak için farklı bir çalışma yürütüyor. Emniyet bunun için örgüt elebaşı Gülen’in oturduğu malikanenin çevresindeki bölgelerde dağılan otelleri mercek altına aldı. Örgüt elebaşından direktif almaya gidenlerin isimlerinin belirlenmesi için çevredeki oteller tek tek çıkarıldı. FETÖ'nün çiftliğinin çevresinde 12 otel belirlendi.

Days Inn, Best Western Plus Poconos Hotel, Westminster Hotel, Holiday Inn Expres, Society Hill Hotel, Holiday Inn Midtown, Riviera Hotel, Best Western Airport Plaza, Quality Inn, Ramada Whitehall, Country Inn Suites otellerinde kalanlar araştırılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç gün öncesinde Gülen’le görüşen 12 isim de bu yolla belirlenmişti. 4 isim gözaltına alınmış, 8 kişide hala aranıyor.