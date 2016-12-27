Akşam Genel Yayın Yönetmeni: Doğan Grubu ve Hürriyet gazetesine operasyonlar devam edecek

Akşam gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitoğlu, Doğan Holding’in Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanması sonrası "Hürriyet ve Doğan Grubu'na yeni operasyonlar yapılacağı" iddiasında bulundu.Kelkitoğlu, "Ben soruşturmanın FETÖ’nün medya ayağına yönelik olduğunu yazdıkça, onlar konuyu kişiselleştirme çabasına giriyorlar. Hiç sorun değil! Önümüzdeki günler kimin haklı olduğunu gösterecek. Bu operasyonlar devam edecek." ifadelerini kullandı. Kelkitlioğlu, Ertuğrul Özkök'ün 9 Nisan 2009’da ‘Hoca Bu Konuyu Neden Açtı’ başlıklı yazısına göndermede bulunarak "Köşenizden FETÖ’cülere yalandan selam göndereceğinize, bu sorulara cevap verin" dedi.

Muray Kelkitoğlu'nun Akşam gazetesinde "Çırpındıkça maskeleri düşüyor" başlığıyla yayımlanan (27 Aralık 2016) başlıklı yazısı şöyle:

"Ben soruşturmanın FETÖ’nün medya ayağına yönelik olduğunu yazdıkça, onlar konuyu kişiselleştirme çabasına giriyorlar.

Hiç sorun değil! Önümüzdeki günler kimin haklı olduğunu gösterecek. Bu operasyonlar devam edecek.

Bu arada, öyle şeyler yapıyorlar ki, kendilerini ele veriyorlar, hatta suçüstü yakalanıyorlar.

Doğan Grubu ve gazetesi Hürriyet’ten bahsediyorum.

Bakın; önce savcılığın, Doğan Holding’in Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu ile ilgili tutuklama kararına “Telefonunda ByLock bulunmadığı halde telefonunda ByLock bulunanlarla görüşmesi suç sayılamaz” şeklinde itiraz ettiler.

Sonra, Rus büyükelçi suikastını gerçekleştiren teröristin, ByLockçularla görüştüğü haberini gazetelerinin birinci sayfasında ikinci manşet yaptılar.

Telefonunda ByLock olmasa da, FETÖ militanı olmanın en önemli kanıtı olan ‘kırmızı listedeki ByLockçularla’ görüşmek suçtur. Hele hele bu görüşmeler, kritik isimlerse, birden fazlaysa ve pazarlıklar içeriyorsa çok daha büyük suçtur.

Bu da yetmedi, köşelerinden FETÖ’den tutuklu isimlere selam gönderdiler. CHP lideri Kılıçdaroğlu, miting alanında FETÖ’cülerle ilgili nasıl yoklama yaptıysa, Ertuğrul Özkök de, bir bir isimlerini sayarak, FETÖ’den tutuklulara köşesinden “Sizi unuttuğumuzu sanmayın, hepinizi selamlıyorum” diye seslendi.

Şimdi soruyorum! Özkök’ün yaptığı nedir? Suç unsuru içermiyor mu?

Bütün bunlar, gündemin yoğunluğundan gözden kaçıyor.

Özkök'ü kimler aradı

Ertuğrul Özkök’le ilgili bir hatırlatma daha yapayım!

9 Nisan 2009’da ‘Hoca Bu Konuyu Neden Açtı’ başlıklı bir yazı yazdı Özkök. Daha sonra bu yazıyla ilgili ‘Tahşiye kumpası’ davasında tanık olarak ifade verdi. Özkök ifadesinde, 2009’daki yazıyı kimlerin isteğiyle kaleme aldığını itiraf etti mi? Bu itirafta bulunurken, ‘Aman benim isimleri verdiğim bilinmesin’ dedi mi?

Köşenizden FETÖ’cülere yalandan selam göndereceğinize, bu sorulara cevap verin!

Son olarak, FETÖ’den tutuklanan Barbaros Muratoğlu benim hakkında 3 ayrı dava açmış. Gizliliği ihlal, yalan haber ve iftira. Öncelikle gerçeklerin ortaya çıkması, maskelerin düşmesi açısından bu davalar hayırlı oldu. İkincisi, yargının konu üzerinde hiçbir gizlilik kararı olmadığı halde, gizliliği nasıl ihlal ettiğimi de anlatırlarsa sevinirim."