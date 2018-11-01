Akşam gazetesinin 100. yılını kutlayan İstanbul Valisi Şahin: Hamdolsun aynı çizgisini sürdürüyor

Valiler kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, hükmete yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinin 100. yılını kutladı. Vali Şahin "Hamdolsun aynı çizgisini sürdürüyor. Millet olma, millet kalma ve bu ülkeyi daha ileriye taşıma noktasında medya üzerine düşen sorumlulukları, belki en güzel ifade edildiği örneklerden biri" dedi.

Akşam Gazetesi'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen ve 29 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan '100 Yıl 100 Manşet' temalı serginin resmi açılış töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Törende konuşan Vali Şahin, "Bugün burada bir köklü kurumumuzun, Akşam Gazetesi'nin 100. yılının idrakine şahit oluyoruz. Kurumların kökü ne kadar derine dalıyorsa, istikbale yürüyüşü de o kadar güvenli, verimli ve bereketli olur. Bu kurumlardan biri de Akşam Gazetesi'dir" dedi.

"Millet olma yolunda sorumluluklarını yerine getiriyor"

Şahin, şunları kaydetti: "Akşam Gazetesi hamdolsun aynı çizgisini sürdürüyor. Millet olma, millet kalma ve bu ülkeyi daha ileriye taşıma noktasında medya üzerine düşen sorumlulukları, belki en güzel ifade edildiği örneklerden biri Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'nin 100. yılını tebrik ediyorum. Daha nice yüzyıl, bu ve benzeri, kurumlarımız ve basın kuruluşlarımız millet olunma ve kalma yolunda çok kıymetli emekler verecekler. Devamını diliyorum. Hem de bir örneklik teşkil etme noktasında genç kuşaklara yön ve yol göstermiş olacaktır. Tekrardan tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum."